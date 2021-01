Plakette „Europaaktive Kommune“ am Rathaus angebracht

Stadt Warstein dauerhaft für Ihre Europa-Arbeit gewürdigt

In 2013 zeichnete die Landesregierung die Stadt Warstein für ihr vorbildliches Europa-Engagement als „Europaaktive Kommune“ für 5 Jahre aus. Am 5. November 2018 bekam die Stadt Warstein im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet bei der zentralen Netzwerkveranstaltung „Kommunen und Zivilgesellschaft in Europa“ im Düsseldorfer Maxhaus die dauerhafte Auszeichnung als „Europaaktive-Kommune“. Jetzt erhielt die Stadt Warstein die Plakette mit dem Logo.

„Wir als Warsteiner Europafreunde erhalten und entwickeln zusammen mit der Stadt Warsteindie Beziehungen zu den Partnerstädten ehrenamtlich und im Geist des Programms der Europäischen Kommission „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Wir freuen uns dieses Engagement jetzt auch nach außen hin sichtbar machen zu können mittels dieser Plakette“, so Heinz-Helmut Schulte, Vorsitzender der Warsteiner Europa Freunde.

„Die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ honoriert das jahrzehntelange Engagement für ein friedliches und freundschaftliches Zusammenleben in Europa in Zusammenarbeit mit unseren vier Partnerstädten in St. Pol, Hebden Bridge, Pietrapaola und Wurzen. Ich freue mich, dass diese Auszeichnung nun auch für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher des Rathauses durch eine Plakette sichtbar wird. Nicht zu vergessen sind jedoch die vielen Herausforderungen wie der Brexit und die Coronakrise, die auch zukünftig die gute Zusammenarbeit nicht verändern sollen. So sind beispielsweise für das Jahr 2021 wieder mehrere Veranstaltungen und Begegnungen ins Auge gefasst“, erklärt Bürgermeister Thomas Schöne. Für 2021 sind folgende Veranstaltungen und Treffen im Rahmen der Städtepartnerschaften angedacht: 10 Jahre Städtepartnerschaft & 20 Jahre Städtefreundschaft Warstein/Pietrapaola, 25 Jahre Städtepartnerschaft Warstein/Hebden Bridge, 30 Jahre Städtepartnerschaft Wurzen/Warstein, 55 Jahre Städtepartnerschaft St.Pol/Warstein. Ob alle Begegnungen stattfinden können oder verschoben werden müssen, ist aufgrund der derzeitigen Lage noch abzuwarten.

Die Auszeichnungen „Europaaktive Kommune“ in Nordrhein-Westfalen

Die Landesregierung zeichnet Kommunen und kommunale Verbände, die beispielgebende europäische Aktivitäten durchführen und damit den Menschen vor Ort Europa und seine Chancen näherbringen, als „Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen“ aus. Die ausgezeichneten Kommunen und Kommunalverbände haben besondere Ideen zu europapolitischen Themen, EU-Projekten und internationaler Zusammenarbeit entwickelt und diese Ideen erfolgreich an die Einwohnerinnen und Einwohner vermittelt. Seit 2013 haben 57 Kommunen die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ erhalten.