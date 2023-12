Pläne für ein Hallenbad-Außenbecken in Marsberg vorerst auf Eis gelegt

Die Pläne für ein Außenbecken am Hallenbad Diemeltal in Marsberg sind vorerst auf Eis gelegt. Bürgermeister Thomas Schröder schlug in der letzten Ratssitzung vor, die dafür eingeplanten eine Million Euro an Investitionskosten im Haushaltsentwurf 2024 zu streichen. Stattdessen sollen 50.000 Euro für eine städtebauliche Rahmenplanung im Bereich Diemelaue bereitgestellt werden.