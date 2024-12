Piste frei für den Wintersport: Die Saison 24/25 wirft ihre Schatten voraus

Den Spitznamen „Land der tausend Berge“ trägt das Sauerland nicht umsonst: Als beliebtes Reiseziel für Wanderer und Naturfreunde bietet die Region abwechslungsreiche Wege und Pfade. Doch im Winter verwandeln sich die Täler und Berge in eine abenteuerliche Winterlandschaft, in der Skifahren, Snowboarden, Rodeln oder Langlaufen das Geschehen bestimmen.

Der Winter naht mit großen Schritten! Für das Sauerland ist diese Jahreszeit eine der umsatzstärksten Phasen im Jahr, denn Wintersport spielt in dieser Region eine wichtige Rolle. Zahlreiche Abfahrten und sieben Skigebiete bieten maximale Abwechslung, die Anfängern als auch Experten eine optimale Ausgangslage versprechen. Besonders gefragt sind die Wintersportgebiete Winterberg und Willingen.

Mit über 27 Kilometern präparierten Pisten und zahlreichen modernen Liftanlagen ist Winterberg das größte Gebiet. Als besonderes Highlight gilt das Skiliftkarussell Winterberg, das als eines der modernsten Skigebiete in Nordrhein-Westfalen gilt und erstmalig in der Saison 2012/2013 zum Einsatz kam. Weiterhin ist Willingen eine beliebte Adresse für Wintersport im Sauerland. Mit 18 Kilometern Abfahrten, darunter die längste Abfahrt der Region, sowie einem großen Angebot an Skischulen, verzeichnet der Ort jedes Jahr steigende Besucherzahlen. Neben diesen beiden Hauptorten gibt es kleinere, charmante Skigebiete wie Altastenberg, Neuastenberg oder Schmallenberg, die deutlich ruhiger sind und bei Touristen noch zum Geheimtipp gehört.

Schneesicherheit bei jedem Wetter

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist groß, doch die Wetterprognosen scheinen aktuell kaum günstig. Schneereiche Aussichten versprechen die Meteorologen keineswegs. Um dennoch für gute Verhältnisse zu sorgen, arbeiten über 500 Schneekanonen daran, dass die Pisten zwischen November und März in optimalem Zustand sind. Damit sichern sich Betreiber gegen jede unerwartete Wetterlage ab und ermöglichen den Tagestouristen, wie auch den Wintersport-Arena-Karten-Besitzern, unvergessliche Tage im Schnee. Auch wenn die Forderung nach nachhaltigem Wintersport immer lauter wird, bleiben Schneekanonen vorerst eine unumgängliche Absicherung.

Quelle: Wintersport-Arena

Die Nachfrage nach den begehrten Saisonkarten hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Grund ist unter anderem, dass der Wintersport auf allen Ebenen an Zuspruch erfahren hat. Das Neujahrsspringen gehört mittlerweile zur Tradition bei Sportfans und auch im Rahmen von Olympia hat der Alpinsport sein Standing gefestigt. Da verwundert es kaum, dass der Kampf um die TV-Übertragungsrechte ähnliche Ausmaße annimmt wie in der Bundesliga. Auch Sportwetten Anbieter bieten ihren Nutzern die Option, auf internationale Biathlon-Events zu setzen oder auf den Sieger des kommenden FIS-Weltcups zu tippen. Längst ist Wintersport im Mainstream angekommen und muss sich vor Fußball, Tennis oder F1 nicht verstecken.

Abwechslung abseits der Skipisten

Wer sich nicht auf die Bretter und die steilen Pisten traut, kann den Wintersport im Sauerland dennoch ausgiebig genießen. Langlaufloipen ziehen sich auf über 150 Kilometer durch die Wälder und bieten traumhafte Ausblicke. Besonders zu empfehlen ist die Hochheide-Loipe in der Nähe von Winterberg. Die Naturrodelbahnen in Altastenberg und der Erlebnisrodelhang am Sahnehang bieten dagegen rasante Abfahrten auf dem Schlitten und sind für jede Altersklasse geeignet. Alternativ lädt eine romantische Pferdeschlittenfahrt zum Entspannen ein.

Welche Abfahrt und welcher Berg auch gewählt wird: Im Sauerland hat der Wintersport in den kalten Monaten höchste Priorität. Besucher und Freizeitsportler sollten sich frühzeitig um Unterkünfte und Hotels kümmern, um sich einen Spot mitten im Zentrum zu sichern. Dadurch wird Zeit bei der Anfahrt und die Reisekasse bezüglich hoher Übernachtungskosten geschont.