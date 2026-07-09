Piraten-Schatzsuche am Hennesee sorgt für Ferienspaß

Als Piratencrew verkleidet begeben sich die Kinder gemeinsam mit Kapitänin Silvia und ihrem Papagei Henne auf eine abwechslungsreiche Schatzsuche entlang des Henneseeufers. Mit kniffligen Rätseln, Wissensfragen und versteckten Hinweisen kommen sie der Lösung des Rätsels und dem Piratenschatz immer näher. Spaß und Spannung sind garantiert.

Die Schatzsuche ist für Donnerstag, den 23. Juli 2026 um 15:00 Uhr geplant, dauert ca. 1,5 Stunden und kostet 20 Euro pro Kind. Im Teilnahmebeitrag sind ein Snack und ein Getränk enthalten. Die Schatzsuche richtet sich an Kinder ab sieben Jahren und findet ohne Begleitung der Eltern statt. Während der gesamten Veranstaltung werden die Kinder von zwei Aufsichtspersonen betreut.

Eine Anmeldung bis zum 19.07.2026 ist erforderlich. Anmeldungen laufen über die Tourist-Information Meschede unter Tel. 0291-9022443, per E-Mail an info@hennesee-tourismus.de oder unter https://www.hennesee-tourismus.de/schatzsuche-am-hennesee/ . Ein weiterer Termin ist geplant für Donnerstag, den 20. August 2026, ebenfalls um 15 Uhr. Anmeldungen für diesen Termin sind auch bereits möglich.