Piraten, Freiheit und Idylle

Wer ans Sauerland denkt, denkt meist nicht zuerst an all die Parallelen, die es hier zur Karibik gibt. Inmitten der beeindruckenden Kulisse des Sauerlands, mit seinen klaren Bächen, grünen Hügeln und malerischen Dörfern ist das Sauerland zwar ein besonders schöner Ort, jedoch ist man hier weit entfernt von den exotischen Gewässern der Karibik. In der Vielfalt der Natur im Sauerland offenbart sich allerdings tatsächlich einige faszinierende Parallelen zu den tropischen Paradiesen: die Sehnsucht nach unberührter Schönheit und der Wunsch nach Freiheit. Warum daher auch eine Kreuzfahrt zu den karibischen Inseln für Sauerland-Liebhaber durchaus reizvoll sein kann und was das Sauerland und die Karibik sonst noch gemein haben, das zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Die Karibik

Kristallklar, unschuldig und verlockend blitzt das Meerwasser in der karibischen Sonne. Hier, wo Freiheit, Abenteuer und Lebenslust förmlich in der Luft liegen, spielt das Piratenspektakel ‘Fluch der Karibik’ mit dem berühmtesten Piraten aller Zeit: Captain Jack Sparrow. Obwohl die Karibik heutzutage nicht länger für Piraten bekannt sind und eher für ihre traumhafte Strände und atemberaubenden Inseln, besteht eigentlich ab und zu die Möglichkeit, Schauspielerinnen zu treffen, denn die wunderschönen Landschaften des Karibischen Meer oft werden zum Hollywood-Drehort. Entdecken Sie so viel wie möglich über tropischen Paradiesen an Bord einer Kreuzfahrt.

Traumurlaube und Piratenfilme haben das gleiche Erfolgsrezept: Weiße Palmenstrände, tropische Exotik und türkisblaues Meer. Das wissen sowohl Produzenten und Regisseure als auch Besucher, die in die Karibik fahren. Und manche von ihnen werden in Grenada fündig. Mit ihren weißen Palmenstränden sieht die Insel genau so aus, wie Hollywood sich die Karibik vorstellt. Dort, wo vor allem Kakao und Gewürze, insbesondere Muskatnuss ausgeführt werden, da haben Johnny Depp und Orlando Bloom einige der bekanntesten Szene aus dem Film „Fluch der Karibik“ gedreht, und zwar als Bösewicht Barbossa schließlich Captain Sparrow und die hübsche Elisabeth aussetzt. Grenada ist übrigens ein beliebter Zwischenstopp bei den Karibik Kreuzfahrten. Dort erwartet Sie ein köstlicher Langustenschmaus und Stunden purer Erholung und Unterhaltung mit dem Blick auf ein wundervolles azurblaues Meer und den schneeweißen, weichen Sand vor smaragdgrünen Pflanzen. Dieser paradiesische Rahmen empfängt Besucher auf angenehmste Weise mit natürlichen Wundern.

Quelle: Bild von kalhh auf Pixabay

Auch Dominica, die Insel, die von Columbus 1492 erfunden und „Sonntag“ getauft wurde, hat von Piraten-Filme profitiert. Die „Insel der Natur“ ist ein unverzichtbarer Stopp auf Karibik Kreuzfahrten. Nicht nur bietet die Insel die perfekte Filmkulisse, sondern dort kann auch der normale Tourist im Haus von Schauspieler Orlando Bloom wohnen. Es handelt sich um ein Holzhaus mit Blick auf einen unvergesslichen Sonnenuntergang über dem Meer. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich diese Piraten-Szenen wieder ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn Sie die Filme im Kino verpasst haben. Im Rahmen eines einzigartigen Ausflugs, den Costa Kreuzfahrten anbieten kann, können Sie die traumhaften Wasserfälle, tropischen Pflanzen und farbenfrohen Vögel bewundern. Und beim Thermalwasser der Schwefelquellen Wotten Waven fühlen Sie sich sofort wieder wohl und im perfekten Einklang mit der Umgebung. Dank einer Katamaran Fahrt, die direkt an der Westküste entlang geht, haben Sie dann auch noch die Gelegenheit, Wale, Pottwale und Delfine in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten und ihren unverkennbaren Stimmen zu lauschen.

Zu Guter Letzt können Sie sich von den Bahamas an Bord von Karibik Kreuzfahrten faszinieren lassen, egal ob am Meer oder an Land. Wegen ihrer Einzigartigkeit sind diese Inseln sogar geschützt. Das hat allerdings Filmproduzenten nicht gestoppt, einige Szene dort zu drehen. Auf White Cay (Fluch der Karibik 2) haben sich Piratenschiffe heftig konfrontiert, während einige Szenen aus dem Film „Am Ende der Welt“ mit der Black Pearl in den Gewässern von Grand Bahama gedreht wurden. Wenn Sie heute auf der Suche von stillen, geschützten Buchten und menschenleeren Strände sind, sind die Bahamas der ideale Rückzugsort. Ein Ausflug auf den Bahamas lädt vor allem zum Tauchen ein, denn hier warten mehr als 2400 Korallenriffe sowie einige uralte Schiffswracks auf Sie. Aber Achtung, bitte: Piraten werden Sie auf jeden Fall nicht treffen!

Das Sauerland und die Karibik: Freiheit, Natur und Schönheit genießen

Die Karibik ist Ihnen gerade zu weit? Piraten hat das Sauerland zwar wahrhaftig nicht, dafür gibt es jedoch einige andere Parallelen für Naturliebhaber und Reiselustige. Als Kontrast zu den karibischen Stränden, aber nicht weniger fesselnd, offenbart das Sauerland zum Beispiel seine eigene unberührte Schönheit. Mag es auch nicht die exotischen Pflanzen der Karibik haben, so beeindruckt es doch mit einer Vielfalt heimischer Flora und Fauna. Die sanften Hügel und die ruhigen Seen laden dazu ein, die Natur in ihrer reinen Form zu erleben, und vermitteln ein Gefühl von Verbundenheit mit der Umgebung. Die Bahamas mit ihren geschützten Buchten und menschenleeren Stränden werden von Touristen oft genau daher geliebt, da es hier einen Hauch von Freiheit und Ruhe gibt. Man ist fernab von dem Trouble des Alltags, in einer anderen Welt geradezu. Aber auch das Sauerland bietet seine eigenen versteckten Oasen der Ruhe. Wenn die karibischen Inseln zum Tauchen einladen, so öffnen im Sauerland klare Bäche und Seen ihre Tiefen für Wassersportbegeisterte. Sie sehen also: Ob Karibik oder Sauerland: Faszinierende Plätze gibt es überall auf der Welt.