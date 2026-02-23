Pippi Langstrumpf als Balletvorführung im Sauerland-Theater Arnsberg

In diesem Jahr entführt das Tanzstudio Alberti II sein Publikum in die farbenfrohe und fantasievolle Welt von Pippi Langstrumpf. Rund 120 Ballettelevinnen bringen die beliebten Episoden rund um das stärkste Mädchen der Welt tänzerisch auf die Bühne.

Mit überschäumender Lebensfreude hebt Pippi ihr Pferd Kleiner Onkel in die Höhe, widersetzt sich mutig Fräulein Prysselius vom Jugendamt und stellt die Geduld der Polizisten Kling und Klang auf die Probe. Auch ihr treuer Begleiter, der Affe Herr Nilsson, darf selbstverständlich nicht fehlen.

Quelle: Tanzstudio Alberti

Neben Witz und Temperament zeigt die Inszenierung auch Pippis großes Herz: Mit Süßigkeiten und Spielsachen beschenkt sie Annika, Tommy und die anderen Kinder der Stadt und beweist damit, dass Mut und Großzügigkeit wunderbar zusammengehören.

Das Ballett wurde über ein Jahr hinweg mit viel Engagement und Begeisterung einstudiert. Die Aufführungen finden statt am

Samstag, 21. März 2026, um 16.30 Uhr

Sonntag, 22. März 2026, um 15.30 Uhr

im Sauerland-Theater am Feauxweg in Arnsberg.

Die etwa 120 Ballettelevinnen und ihre Ballettlehrerin Karina Vormweg freuen sich auf ihren Besuch und wünschen den Zuschauern ein unterhaltsames Balletterlebnis und einen fröhlichen Nachmittag mit Pippis lustigen Streichen.

Karten sind erhältlich bei: