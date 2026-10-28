Pilzführung und Dart-Einsteigerkurs

VHS-Lippstadt bietet Kurse in Warstein an

Bei der Pilzführung mit Leon Baker entdecken die Teilnehmenden die Vielfalt der Pilze hautnah. Wer sich mit offenen Augen in den Wald wagt, entdeckt eine verborgene Welt voller Farben, Formen, Aromen und Düfte. Gemeinsam wird ein ausgewähltes Waldstück erkundet und Ausschau nach Pilzen gehalten – von köstlich bis gefährlich, von winzig bis prachtvoll. An mehreren Stopps werden die Funde in Ruhe besprochen, sodass jede Frage ihren Platz findet. Die Teilnehmenden lernen, wie Fruchtkörper sicher bestimmt und typische Speise- und Giftpilze erkannt werden. Sie wissen anschließend auch, worauf Anfänger besonders achten sollten. Der Kurs richtet sich an Erwachsene ohne oder mit wenig Vorkenntnissen und versteht sich als Lehrgang, nicht als Sammelaktion. Am Ende gibt der Kursleiter eine Einschätzung nach den Richtlinien für Pilzcoaches, eine Verzehrfreigabe wird jedoch nicht erteilt. Der Kurs mit der Nummer 262-51605 findet statt am Sonntag, 15. November, von 9 bis 13 Uhr.

Der Dartsport ist ein Präzisionssport, bei dem mit kleinen Pfeilen auf eine runde Zielscheibe geworfen wird. Ziel ist es, durch Konzentration, Technik und Gefühl möglichst genau zu treffen und strategisch Punkte abzubauen. Dabei verbindet Dart Geschicklichkeit mit mentaler Stärke und sorgt für Spannung bis zum letzten Wurf. Dieser Einsteigerkurs vermittelt die Grundlagen des Dartsports in kompakter und verständlicher Form. Behandelt werden Wurftechnik, Standposition, Zielgenauigkeit sowie erste Spielregeln und einfache Spielformen. Schritt für Schritt wird ein sicheres Gefühl für Pfeil und Scheibe aufgebaut. Der Kurs richtet sich an alle, die den Dartsport kennenlernen und von Beginn an mit Freude und Struktur erlernen möchten. Spaß, Fortschritt und ein motivierendes Miteinander stehen dabei im Mittelpunkt. Der Kurs 262-46106 wird angeboten in Kooperation mit der Dartsportgemeinschaft Belecke e.V. und findet statt am Montag, 16. November, 19 bis 20.30 Uhr in den Raumen der Dartsportgemeinschaft Belecke, Bahnhofstraße 22, Warstein-Belecke.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Homepage der VHS www.vhs-lippstadt.de, per Mail an vhs@lippstadt.de oder Telefon 02941 2895-0.