 Pflege kann auch digital 

Pilotprojekt im Seniorenzentrum St. Elisabeth Meschede unterstützt Mitarbeitende und stärkt die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner

Mehr Sicherheit, weniger Störungen der Nachtruhe und Entlastung für die Mitarbeitenden: Mit diesen Zielen erprobt das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Trägerschaft des Caritasverbandes Meschede e.V. das digitale Assistenzsystem „Easy Care Hub“ der Firma Paul Hartmann. Das Pilotprojekt umfasst derzeit einen der drei Wohnbereiche der Einrichtung.

Das System erfasst über Sensoren kontinuierlich und kontaktlos unter anderem Herz- und Atemfrequenz sowie Schlaf- und Wachphasen. Es zeigt außerdem an, ob eine Person im Bett ist, dieses verlassen hat oder noch nicht zurückgekehrt ist. So erhalten Pflegekräfte wichtige Informationen, ohne dafür im jeweiligen Zimmer sein zu müssen.

Mehr Ruhe in der Nacht – gezielte Unterstützung bei Bedarf

Besonders in der Nachtschicht bietet die zusätzliche Übersicht Vorteile. Sie hilft den Mitarbeitenden einzuschätzen, wo Unterstützung benötigt wird. Soweit es die individuelle Pflegesituation zulässt, können routinemäßige Kontrollgänge reduziert werden. Bewohnerinnen und Bewohner müssen dadurch nicht unnötig in ihrem Schlaf gestört werden. Stattdessen kann die Versorgung stärker situationsbezogen und am persönlichen Bedarf ausgerichtet erfolgen. „Das entlastet zugleich die Mitarbeitenden und schafft mehr Freiraum für die gezielte Betreuung“, erklärt Dominik Hansmeier, Vorstand des Caritasverbandes Meschede e.V. Pflegerisch notwendige persönliche Kontrollen würden durch das System nicht ersetzt.

Ein weiterer Sicherheitsgewinn liege darin, Veränderungen von Herz- und Atemfrequenz im zeitlichen Verlauf sichtbar zu machen. Diese Informationen können Pflegekräfte dabei unterstützen, Auffälligkeiten wahrzunehmen und die Situation besser einzuschätzen. Die Technik ergänze damit die fachliche Einschätzung und persönliche Zuwendung.

Gemeinsam weiterentwickeln und ausbauen

Die praktische Erprobung diene auch dazu, Verbesserungsbedarf zu erkennen und das System weiter an die Anforderungen des Pflegealltags anzupassen. „Wie bei jedem Pilotprojekt müssen wir auch hier noch technische Feineinstellungen vornehmen und im laufenden Betrieb nachjustieren. Das geschieht im engen und regelmäßigen Austausch mit der Firma Paul Hartmann“, so Dominik Hansmeier. „Gleichzeitig braucht es ein Umdenken in den Köpfen: Es gilt, gewohnte Abläufe zu hinterfragen, sich auf neue Möglichkeiten einzulassen und Vertrauen in die Technik zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, unsere Mitarbeitenden eng einzubeziehen und ihre Erfahrungen und Rückmeldungen ernst zu nehmen. Wenn uns das gemeinsam gelingt, bedeutet das eine echte Erleichterung im Pflegealltag und eine spürbare Entlastung für unsere Mitarbeitenden.“ Stephan Kohl, Key Account Manager Paul Hartmann AG, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit dem Caritasverband Meschede einen so innovativen und verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam können wir solche Projekte praxisnah entwickeln und erproben. Die Erfahrungen aus dem Pflegealltag helfen uns, die Lösungen gezielt weiterzuentwickeln, um sie anschließend auch in weiteren Pflegeeinrichtungen zum Einsatz zu bringen.“

Perspektivisch sollen auch die beiden weiteren Wohnbereiche des Seniorenzentrums mit dem System ausgestattet werden. Ziel ist es, die digitale Unterstützung künftig im gesamten Haus zu nutzen – für eine bedarfsgerechte Versorgung, mehr Sicherheit und spürbare Entlastung im Pflegealltag. BZ: Stephan Kohl (l.) und Raphael Müller (2.vr.) von der Firma Paul Hartmann, Iwona Langer, Leiterin des Seniorenzentrums, und Caritas-Vorstand Dominik Hansmeier (r.) freuen sich über den Start des digitalen Pilotprojektes „Easy Care Hub“ im Seniorenzentrum St. Elisabeth.