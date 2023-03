“Pferde rücken endlich wieder Holz um die Wette“.

Endlich findet, nach zweijähriger Corona-Zwangspause, auf dem Gelände des historischen ehemaligen Vorspannhof “Stertschultenhof“ am Samstag 6. Mai 2023 und Sonntag 07. Mai 2023, wieder die große “Offene Holzrückemeisterschaft mit Pferden in NRW“ statt. Teilnehmer aus NRW und weiteren Bundesländern zeigen mit ihren Pferden, wie man Holz fachgerecht aus dem Wald holt.

Insgesamt werden, wie bereits in den Jahren 2017 und 2019 ca. 30 Ein- und Zweispänner in dem eigens aufgebauten Parcours im Wettstreit gegeneinander antreten. Der Landesverband NRW der IGZ “Interessengemeinschaft Zugpferde e. V.“ ist an beiden Tagen wieder verantwortlich für den Aufbau des Parcours und die anschließende Punktwertung.

Quelle: Heimat- und Förderverein Cobbenrode

Am Samstag starten die ersten Teilnehmer um 9:30 Uhr in einem Qualifikationswettbewerb und müssen dabei ihr Geschick unter Beweis stellen. Es ist aber keine Schande wenn Teilnehmer im Parcours die Prüfung abbrechen. Der Spaß und die Freude, mit seinem Pferd an solch einem Event teilnehmen zu dürfen, sollte auch für Nichtprofis im Vordergrund stehen. Somit sind auch Anfänger in Cobbenrode herzlichen willkommen.

Am Sonntag wird es dann ernst. In einem Parcours mit erhöhtem Anspruch, müssen sich die Holzrücker mit ihren Rössern beweisen. Ob Ein- oder Zweispännig, qualifizierte Richter werden die Akteure während des Rückens nicht aus den Augen lassen. Am Nachmittag werden dann der oder die Meisterin im ein- und zweispännigen Holzrücken gekürt.

Am selben Tag findet eine Zugleistungsprüfung für Ein- und Zweispänner statt. Auf einer Länge von ca. 40 m ziehen die Pferde einen mit Gewichten beladenen Zugschlitten. Hierbei kommt es nicht darauf an, den Schlitten so schwer zu beladen, dass die Pferde an ihre Grenzen stoßen, sondern auf das Geschick und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier. Die vorgegebene Strecke ist innerhalb kürzester Zeit zu meistern. Das Einsetzen von Stöcken und Peitschen ist während der gesamten Veranstaltung nicht erlaubt!

Ein besonderes Highlight auf dem Eventgelände verspricht die Vorführung einer historischen Tretmühle mit Pferdeantrieb zur Holzzerkleinerung. Hier wird gezeigt, wie bereits in früheren Zeiten große Holzmengen, ohne Einsatz fossiler Energieträger, zersägt und gespalten wurden.

Auch wenn man glaubt, die an der Holzrückmeisterschaft teilnehmenden Pferde seien bereits von beeindruckender Größe, so freuen sich die Veranstalter, mit einer der größten Pferderassen der Welt einen zusätzliches Highlight präsentieren zu können. Das Team um Arendina Schuster-Orbach vom Vordermühlen Hof aus Wipperfürth zeigt mit ihren “Shire Horses“ wozu diese großen Pferde, mit einem Stockmaß von bis zum 210 cm, alles in der Lage sind. Ihren Ursprung haben diese Pferde im 18. Jahrhundert in England und verbreiteten sich von dort aus über die ganze Welt.

Den Kontrast zu all diesen großen Pferden stellt dann das derzeit wohl kleinste Pferd der Welt dar. Pumuckl, bekannt aus dem WDR-Fernsehen ist derzeit der Star im Reitstall von Carola Weidemann aus Breckerfeld. Das Mini-Shetty strebt mit gerade einmal 50 cm Stockmaß sogar den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde an. Nicht nur die Kinder dürften wohl staunen, wenn Mini-Shetty und Shire Horse nebeneinanderstehen.

Traktorenfreunde mit historischen „Young- und Oldtimern“, ggf. incl. Forsttechnik, sind ebenfalls wieder willkommen und stellen ihre Schätzchen auf dem Eventgelände zur Schau. Die alten Fahrzeuge und Geräte sind aber nicht nur Ausstellungsstücke, sondern Teil des Programms. Unterschiedliche Vorführungen, z. B. mit einem Gabelwender in Aktion finden statt, um den Besuchern ein Gefühl zu geben, wie früher mit den Maschinen gearbeitet wurde und welche Entlastung dieses in der damals größtenteils manuell betriebenen Land- und Forstwirtschaft mit sich brachte.

Damit noch nicht genug, sind Aussteller aus verschiedenen Bereichen auf dem Kreativmarkt zu sehen. An vielen Ständen wird auch noch im Handwerk gezeigt, wie die einzelnen Produkte, wie z. B. Seile und Bürsten sowie Metallarbeiten, entstehen.

Wer eine Planwagenfahrt machen möchte, ist beim Team vom Schellenhof bestens aufgehoben. Für die kleinen Besucher bietet sich der Hofgarten rund um den Maibaum an. Hier kommen die Kinder voll auf ihre Kosten. Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und vieles mehr sind kostenlos zu nutzen.

Für das leibliche Wohl ist aber auch bestens gesorgt. So stehen an beiden Tagen hausgemachte Kuchen, Waffeln, Leckeres vom Grill und Kühles vom Fass zur Verfügung.

Der Start der Veranstaltung ist an beiden Tagen jeweils um 9:30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Ausreichend Parkplätze finden Sie in der Nähe des Stertschultenhof. Folgen Sie dem Parkleitsystem.