Peter Vogt wird neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland

Peter Vogt wird ab 01. Januar 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland. Er löst Peter Schulte ab, der das Amt fast zehn Jahre innehatte und nach über 43 erfolgreichen Jahren in der Sparkasse Mitten im Sauerland, früher Sparkasse Meschede/Eslohe, in den Ruhestand tritt. Die Berufung erfolgte durch den Verwaltungsrat der Sparkasse.

„Zum 31. Dezember werde ich tatsächlich in den Ruhestand gehen,“ so der Vorstandsvorsitzende Peter Schulte zu seiner Nachfolge in der Sparkasse. „Selbstverständlich war mir an einer vorausschauenden Übergabe gelegen, um im Sinne unserer Kundinnen und Kunden aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen reibungslosen, harmonischen Übergang zu gewährleisten. Denn es ist sicherlich kein Geheimnis, dass mir die Entwicklung unserer Sparkasse als Unternehmen, aber insbesondere auch die Menschen, die hier arbeiten, persönlich sehr am Herzen liegen. Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat mit der Wahl meines Kollegen Peter Vogt zu meinem Nachfolger eine aus meiner Sicht sehr gute Entscheidung getroffen.“

Peter Vogt, der bislang Vorstandsmitglied der Sparkasse ist, freut sich auf die kommenden Aufgaben: „Mein Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortzusetzen. Peter Schulte hatte immer eine sehr hohe Kundenorientierung. Diese Ausrichtung wollen wir uns in der Sparkasse bewahren. Als dem Sauerland, den hier lebenden Menschen und der ansässigen Wirtschaft eng verbundenes Finanzinstitut werden wir uns weiterhin für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft vor Ort einsetzen“, so Peter Vogt.

Vogt ist 48 Jahre alt und diplomierter Sparkassenbetriebswirt. Wie Peter Schulte ist er „echter Sauerländer“ und ein „echtes Sparkassenkind“. Seine Ausbildung absolvierte er bei der Sparkasse Finnentrop von der er 2007 zur Stadtsparkasse Schmallenberg wechselte, wo er bereits vier Jahre später zum Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde. Seit 2019 ist er Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Mitten im Sauerland. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Schmallenberg.