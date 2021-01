Persönlich, ehrlich und regional

Briloner Stadtwerke

Persönlich

In einer Zeit, in der sich immer mehr Unternehmen beim Kundenkontakt von Callcentern vertreten lassen, setzen die Briloner Stadtwerke auf den umgekehrten Weg. Im Verwaltungsgebäude in der Keffelker Straße bietet der Energie- und Wasserversorger ein Rund-um-Service-Paket durch die Konzentration aller Beratungen. „Als lokaler Energiedienstleister liegt uns die Nähe zu unseren Kunden besonders am Herzen. Durch unser Kundencenter haben wir die Möglichkeit den Kunden schnell und unkompliziert mit einer kompetenten Beratung zur Seite stehen“, so Katrin Elsholz aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.

Ehrlich

Überraschend kommt ihre Aussage: „Wir zahlen keine Boni“. Keine Boni? „Wir wollen ehrlich zu unseren Kunden sein“, erklärt Katrin Elsholz. Viele Energieversorger versuchen Kunden durch preisgünstige Lockangebote und oft undurchsichtige Boni von einem Vertragswechsel zu überzeugen. Doch Anbieter mit Bonustarifen erwirtschaften hiermit in der Regel kein Geld oder fahren sogar Verluste ein, weshalb es für die Kunden oft schon kurz nach Vertragsbeginn zu erheblichen und häufig rechtlich fragwürdigen Preisanpassungen kommt. „Wir tun das nicht. Unsere Kunden erhalten preiswerte Strom- und Erdgas-Tarife zu fairen und transparenten Vertragsbedingungen und mit sicherer Preisgarantie.“

Regional

In der Region – für die Region! Die Stadtwerke sind der regionale Energie- und Wasserversorger vor Ort, der die Menschen nicht nur mit Erdgas und 100 % Öko-Strom versorgt, sondern auch mit Trinkwasser – und zwar für rund 26.000 Bürger im Raum Brilon. Außerdem kümmern sich die Stadtwerke um fachgerechte Entsorgung und Aufbereitung des Abwassers. Aber damit hört die Regionalität längst nicht auf. „Wir investieren laufend in unsere Versorgungsnetze, um diese fit für die Zukunft zu machen. Außerdem forcieren wir den Ausbau erneuerbarer Energien, vergeben Aufträge vor allem an heimische Unternehmen in der Region und sichern so Arbeitsplätze vor Ort. Zusätzlich unterstützen wir viele kulturelle und soziale Projekte in Brilon und Umgebung und fördern das Vereinsleben in unserer Heimat.“ Die Stadtwerke sind zudem Ausbildungsbetrieb und stellen jedes Jahr neue Auszubildende ein.

“Photovoltaik – Ihre Energiezukunft.“ (Thomas Wegener)

„Immer mehr Hausbesitzer und Gewerbetreibende setzen auf Photovoltaik, da einerseits die Kosten für die Anlagen sinken und sich andererseits durch neue Speichertechniken die Möglichkeiten der Eigennutzung verbessert haben“, erklärt Thomas Wegener. Moderne PV-Anlagen haben eine lange Lebensdauer und sind einfach in der Bedienung. Solarstrom vom Dach, der direkt vor Ort verbraucht wird, ist zudem meist preiswerter als der Strom aus der Steckdose, die überschüssige Energie kann einfach in das Netz eingespeist werden.

Auch die Stadtwerke Brilon bieten individuelle Photovoltaiklösungen für private Dächer an. „Mit einer Photovoltaikanlage werden Sie Ihr eigener Stromerzeuger und produzieren günstig und umweltfreundlich Strom für den eigenen Verbrauch“, so Thomas Wegener. „Mit dem Stadtwerke Brilon Rundum-Sorglos-Paket bieten wir unseren Kunden ihre eigene Photovoltaik-Anlage an – zukunftssicher, umweltfreundlich und zu langfristig stabilen Kosten!“

Elektromobilität: “Mit individuellen Ladelösungen unterstützen wir beim Aufbau der eigenen E-Ladeinfrastruktur“ (Steffen Vollmer)

Bereits seit 2017 beschäftigten sich die Stadtwerke Brilon intensiv mit dem Thema Elektromobilität. “Wir haben den Fokus in diesem innovativen Geschäftsfeld auf insgesamt drei Standbeine gelegt“, erläutert Steffen Vollmer, der Kunden zu Fragen rund um die Elektromobilität berät. Die Stadtwerke betreiben vier öffentliche E-Ladestationen mit insgesamt acht Ladepunkten an zentralen Plätzen im Stadtgebiet Brilon mit dem Ziel E-Fahrzeugbesitzern aus der Region eine flächendecke Möglichkeit anzubieten, das eigene E-Auto schnell und klimafreundlich unterwegs „tanken“ zu können.

Um E-Fahrzeuge kostengünstig und ganz bequem auch von zu Hause aus zu laden, wurde die „Briloner-Ladebox“ ins Leben gerufen. Diese kleine E-Tankstelle, die “Wallbox”, ist mit einer max. Ladeleistung von 11 kW wesentlich schneller und effizienter als das Aufladen über die Haussteckdose, auch Strom aus der PV-Anlage. Hinzu kommt, dass aktuell auch Privatpersonen bei Anschaffung und Installation von Wallboxen von staatlicher Förderung profitieren können. „Mit dem Förderprogramm „progress NRW“ hat das Land NRW eine tolle Möglichkeit geschaffen, Privatleute und Unternehmen beim Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur zu fördern”, so Steffen Vollmer. “Auch hier unterstützten wir unsere Kunden bei allen Fragen.”

Die Installation der “Briloner Ladebox” erfolgt regional, also in enger Zusammenarbeit mit dem heimischen Elektrohandwerk erfolgt.

„Es freut uns sehr, dass das Interesse an E-Mobilität bei immer mehr heimischen Wirtschaftsbetrieben in Bezug auf den Ausbau des betriebseigenen Fuhrparks oder als Instrument zur Kunden- und Mitarbeiterbindung stetig zunimmt. Wir bieten unseren Gewerbe-Kunden ein „Rundum-Sorglos-Paket“ in Form von Planung, Konzeptionierung und Realisierung von individuellen Elektromobilitäts-Projekten. Auch hierzu werden umfangreiche Förderprogramme angeboten, zu denen wir gerne ausführlich Auskunft geben.“

Welches Angebot zu welchem Nutzer passt, darüber informieren die Stadtwerke in einem – persönlichen – Gespräch.

