Perfektes Winterwochenende für Skilangläufer im Sauerland und in Südtirol

Anfang Dezember startete das Bruse Sauerland Skiteam bei den Ski Classic-Rennen in Bad Gastein, Österreich erfolgreich in die Wintersaison. Mit den beiden schwedischen Teammitgliedern Madelene Nord und Jenny Ramstedt sowie Lassi Juhanoja aus Finnland gingen Max Bernshausen, Tobias Hartig, Patrick Ottilinger sowie Pro Team Direktor Lennert Versen, Michaela Heuß und Lars Völter als Service-Personal an den Start. Mit guten Platzierungen im Einzelstart konnten alle Bruse Sauerland Skiteam-Mitglieder einen ordentlichen Saisonstart hinlegen. Schwierige Bedingungen mit Neuschnee, Wind und damit verbundenen Schneeverwehungen machten das zweite Rennen an dem Wochenende äußerst schwer. Da in einer Höhe von rund 1600 Meter gelaufen wurde und sehr steile Anstiege bewältigt werden mussten, wurde den Läuferinnen und Läufern alles abverlangt. Die Ergebnisse des Sauerland-Teams im Einzelnen: Madelene Nord, 35 Platz, Jenny Ramstedt, Platz 56, Lassi Juhanoja, Platz 68, Max Bernshausen, Platz 81 und Tobias Hartwig, Platz 83.

Damit war das erste Ziel der Saison erreicht und das Team aus dem Sauerland konnte im Pro Team Ranking der 30 Teams auf Platz 21, mit Abstand auf die Verfolger, in die Weihnachtspause gehen.

Drei Zinnen auf Olympiastrecke unterwegs

An diesem Samstag ist das Bruse Sauerland Skiteam in Toblach beim Drei Zinnen Ski Marathon über 60 km am Start. Am vergangenen Wochenende war dieser Ort und die Strecke noch im Blickfeld der Sportöffentlichkeit bei den Finalrennen der Tour de Ski.

Am Sonntag starten die Skilanläufer im Venosta Tal der La Venosta über 11 km im Einzelstart. „Insgesamt ist dieses Rennwochenende für alle Athleten eines der schwersten Rennwochenenden der Saison“, teilt Lennert Versen mit Am Start sind Jenny Ramstedt, Caroline Olsson, Tobias Hartig und Patrick Ottilinger.