Perfekte Mischung zwischen neu und rustikal:

„Kraftfutter“ in Schmallenberg-Bracht

Geueken Scheune heißt mittlerweile „Kraftfutter“. Bauherr Theo Geueke hat mit Eigenarbeit und mit Hilfe vieler Familienmitglieder eine Event-Lokation gestaltet, die jetzt alle Möglichkeiten für leckeres Essen, gute Getränke und totale Entspannung bietet. Tochter Anja Geueke pachtete Gasthof und Event-Lokation ab 1. August 2021 von ihrem Vater. Ihre Ausbildung absolvierte sie in der Küche des Hotels Deimann in Winkhausen und anschließend schloß sie das Abitur in mit dem Schwerpunkt „Ernährung und Versorgungsmanagement“ in Olsberg ab. Im neuen „Kraftfutter“ wird sie von ihrer Tante Margret unterstützt. Und wenn es viel Betrieb gibt, hilft auch Vater Theo immer gerne mit.

Bei der Umgestaltung des bäuerlichen Gebäudes hat sich Familie Geueke vom Planungsbüro RAUMZENITH in Schmallenberg beraten lassen, die zusammen mit der Familie die Pläne erstellt haben. Das Resultat kann sich sehen lassen: diese Eventlocation vereint alt und neu und schick, sowie Tradition und Kreativität. Die urigen Mauern sind geblieben, ohne Heizkörper, denn es gibt eine Fußbodenheizung. Die Tische sind aus echtem Eichenholz und harmonieren mit den Stühlen in Farben aus Erdton. Die neue Eingangstür sieht aus wie einer Tür einer alten Scheune, links und rechts davon kommt Tageslicht nach drinnen. Wenn man die Decke anschaut, sieht man dort Schwalben auf der Stromleitung sitzen. In der neuen Räumlichkeit sind Theke, Toiletten und die neu ausgestattete Küche ebenerdig zu erreichen.

„Kraftfutter“ ist ein perfektes Bindeglied zwischen traditionell und modern. Viele Gäste aus Bracht, Schmallenberg, Winterberg, Bad Berleburg, Eslohe und Umgebung haben sich diese urige Gastwirtschaft schon angeschaut. Die Familie Geueke ist besonders erfreut, dass viele Gäste gerne wiederkommen, weil sie total entspannt und lecker gegessen haben. Anja Geueke bereitet klassische Gerichte, aber auch moderne, leichte oder vegetarische oder ein Mix von diesen allen zu. Sie bietet in der nach-Pandemie-Zeit auch Fingerfood und Tapas an. Selbstverständlich stehen auch saisonal Events auf dem Programm, zum Beispiel in der Spargel- oder Erdbeerzeit oder die alljährlichen Weihnachtsfeiern. In dem Event-Restaurant mit 90 Sitzplätzen oder 100-110 Stehplätzen kann man entspannt und gut feiern, zum Beispiel Geburtstage und Hochzeiten.

„Kraftfutter“ ist geöffnet von Mittwoch bis Freitag ab 17.00 Uhr, Samstag ab 14.00 Uhr, Sonntags & Feiertags ab 11.00 Uhr. Kontakt: 02725-2205474, info@kraftfutter-events.de, www.kraftfutter-events.com.