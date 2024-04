Paten für Naturschutz-Exkursion gesucht

Mit dem Projekt „Globale Vielfalt – nachhaltig entdecken“ organisiert der NaturRanger e.V. aus Bestwig seit Jahren kleine Exkursionen in den norwegischen Nationalpark Dovrefjell. Hier erfolgt ein enger Austausch mit norwegischen Gastgebern, Ehrenamtlern und Naturfreunden. Für die Teilnehmer ist das immer eine Erfahrung, die sie anschließend in die Vereinsarbeit einbringen. Gleichzeitig ist es auch eine besondere Wertschätzung für die geleistete Arbeit. 2018 und 2019 wurde die Reise zuletzt als Bustour für 10 bis 14 Personen durchgeführt. Nach der Corona-Zwangspause wollen die NaturRanger in diesem Jahr wieder durchstarten und die norwegischen Kontakte und Freundschaften weiter ausbauen.

Reisekosten für jugendliche NaRa (NaturRanger)spenden

Für die Reisekosten in Höhe von 3.000 Euro für die 17tägige Exkursion nach Norwegen, für vier aktive, junge NaturRanger werden noch Paten gesucht. „Die Paten übernehmen die kompletten oder einen Teil der Reisekosten für einen Jugendlichen“, sagt Bettina Kreutzmann, die Vorstandsvorsitzende der NaturRanger. Neben einem Exkursion-Tagebuch erhalten die Paten, wenn gewünscht, eine Spendenbescheinigung.

Wer sich die Unterstützung eines der Jugendlichen der NaturRanger aus Bestwig vorstellen kann, bekommt weitere Informationen von Bettina Kreutzmann. Infos auch auf der Website www.naturranger.info.