Partymusik mit Herz fürs Sauerland: 

„Die Sprenger“ jetzt als Liveband

Wer Songtitel wie „Egal was kommt“, „Thekentherapie“ oder „8 Promille mit KI“ hört, merkt schnell: „Die Sprenger“ machen ihr eigenes Ding. Selbstverfasste Songs, echte Instrumente und jede Menge Sauerland: „Die Sprenger“ wollen zeigen, dass handgemachte Partymusik aus der Region jenseits von KI auch heute noch Menschen begeistern kann. Mit neuer Live-Band schlägt Uli Sprenger aus Finnentrop ein neues Kapitel auf und wird schon bald ein Lied über den Attendorner Karneval veröffentlichen.



Im Proberaum in Lennestadt-Grevenbrück laufen die Vorbereitungen für die kommenden Auftritte. Gemeinsam mit professionellen Musikern aus der Heimat, wie Bernie Würden als Sänger und Sven Miebach derzeit als Krankheitsvertretung, Helmut Nöker am Bass, Vitali Kellermann an der Gitarre, Armen Hovsepyan am Keyboard und Andreas Brückner am Schlagzeug, entsteht ein neuartiges Live-Programm. In einer Zeit, in der viele Live-Bands vor allem bekannte Hits spielen, setzt Uli Sprenger als Songwriter konsequent auf eigene Geschichten und eigenen Sound.



„Wir können uns mittlerweile selbst covern – schließlich haben wir ein großes Repertoire eigener Songs“, sagt Sprenger. Seine musikalische Reise reicht von FUX und dem Evergreen „Überdosis Glück“ bis zu aktuellen Titeln wie „Rambo Tango“, „Thekentherapie“ und „8 Promille mit KI“.



Keine Playback-Show, keine vorgefertigten Effekte – sondern echte Musiker, handgemachte Arrangements und der unverwechselbar zweistimmige Gesang von Bernie Würden und Uli Sprenger. Gitarren, Bass, Schlagzeug und Keyboard verleihen den Songs neue Energie und sorgen für beste Stimmung.„Es macht unglaublich viel Spaß, unsere Songs mit Live-Instrumenten zu spielen. Wir wollen Musik machen, die uns begeistert, uns nicht in Schubladen pressen lassen und gemeinsam mit dem Publikum Spaß haben.“



Karnevalslieder auch für das Sauerland

Uli Sprenger geht es um mehr als Konzerte. Er möchte Mut zu eigenen Ideen, eigenen Songs und einem eigenen Stil im Sauerland machen. Neue Lieder über das Sauerland sind bereits in Arbeit – aktuell unter anderem ein Song über den Attendorner Karneval. „Wir könnten hier Karnevalsbands mit eigenen Liedern haben, die genauso funktionieren wie Höhner und Co – nur eben für unsere Region. Warum nicht?“, so Uli Sprenger. Exklusiv gibt Uli WOLL einen kleinen Einblick in den Refrain des neuen Attendorner Karnevalslieds, das sich noch in Produktion befindet: „Wenn die Katt – Katt – Kattfiller marschieren und die knallroten Funken eskalieren – dann ist das Regiment geboren – Die Töchter tanzen sich nach vorn – in Klein-Köln hab auch ich mein Herz verloren.“



Heimspiel voller Energie

Wer echte Live-Musik erleben möchte, sollte sich den 13. September vormerken: Als Top-Act des Abschlusskonzerts beim Altstadtfest in Attendorn stehen „Die Sprenger“ ab etwa 16 Uhr auf der Bühne am Alten Markt.