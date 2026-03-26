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Partnerschaft für SauerlandRadring erneuert

Der SauerlandRadring zählt zu den beliebtesten Radstrecken der Region und genießt auch überregional große Anerkennung. Damit das auch künftig so bleibt, verlängern die Sparkassen am SauerlandRadring, die Sparkasse Mitten im Sauerland und die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, ihr Engagement für den 84 Kilometer langen Rundkurs mit der ergänzenden HenneseeSchleife.

26. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sauerland-Tourismus e.V.

Sparkassen und Sauerland-Tourismus führen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

Der SauerlandRadring gehört zu den beliebtesten Radstrecken der Region und erfreut sich auch überregional großer Beliebtheit. Urlauber, Gäste und Einheimische schätzen vor allem die Kombination aus entspanntem Tourenradgenuss ohne große Steigungen mit den vielen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Damit das auch künftig so bleibt, verlängern die Sparkassen am SauerlandRadring, die Sparkasse Mitten im Sauerland und die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, ihr Engagement für den 84 Kilometer langen Rundkurs mit der ergänzenden HenneseeSchleife.

„Der SauerlandRadring ist mehr als nur ein Radweg – er verbindet Natur, Kultur und Genuss zu einem unvergesslichen Erlebnis und ist ein wahres Highlight für Radbegeisterte im Sauerland“, sagt Robin Möwert von der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, selbst passionierter Radfahrer. Bei einem gemeinsamen Termin im Lennepark in Finnentrop gaben er und Frank Nennstiel, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Mitten im Sauerland die Zusage beider Sparkassen, die Kooperation mit dem SauerlandRadring ein weiteres Mal zu verlängern. Frank Nennstiel: „Mit unserer erneuten, gemeinschaftlichen Unterstützung möchten wir den langfristigen Erhalt und die Weiterentwicklung des Radwegs fördern.“

Max Hoffmeister, stellvertretender Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Es ist für uns enorm wichtig, verlässliche Partner an der Seite zu haben, um das Vorzeigeprojekt SauerlandRadring nachhaltig gestalten zu können.“ Er ist sich sicher: Mit der Erneuerung des Engagements der beiden Sparkassen am SauerlandRadring werde der Radweg ein bedeutendes Angebot im Sauerland bleiben.

Die überregional bekannte Radtour ist bekannt für entspannten Radgenuss auf historischen Bahntrassen, zahlreiche kulturelle Highlights und eine vielfältige Gastronomieszene entlang der Strecke. Auf insgesamt 124 Kilometern verbindet die Runde im Herzen des Sauerlands Schmallenberg, Lennestadt, Finnentrop, Eslohe und Meschede, einschließlich der HenneseeSchleife. Seit der Eröffnung im Jahr 2007 sind die Sparkassen Mitten im Sauerland und Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem aktive Unterstützer des SauerlandRadrings.

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