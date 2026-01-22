Partnerschaft ausgeweitet: WTW und SZW setzen auf gemeinsame Zukunft bis 2028

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) und die Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (SZW) haben ihre erfolgreiche Partnerschaft bis 2028 ausgeweitet. Der Betreiber der VELTINS-EisArena und des Schanzenparks setzt damit auf die touristische Expertise der WTW, um die beiden Sportstätten als Leuchtturmprojekte der Region zu etablieren und ganzjährig attraktiv zu vermarkten.

Zwei starke Partner für die Region

Die Kooperation zwischen WTW und SZW hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Baustein für die touristische Entwicklung Winterbergs erwiesen. Gemeinsam arbeiten beide Partner daran, die VELTINS-EisArena für Besucher das ganze Jahr über erlebbar zu machen. Neben den internationalen Weltcup-Events im Bob, Rodeln und Skeleton, die Sportler und Besucher aus aller Welt ins Sauerland locken, bieten die Sportstätten zahlreiche weitere Möglichkeiten für aktive und passive Erlebnisse.

Vielfältige Angebote für Gäste und Einheimische

Während der Saison sorgen spektakuläre Angebote wie IceTube, Gästerodeln, Speed-, Taxi- oder Zipflbob für den besonderen Nervenkitzel im Eiskanal. Wer den Rausch der Geschwindigkeit lieber von der Zuschauerseite erleben möchte, kann bei informativen Bahnführungen einen Blick hinter die Kulissen werfen – dort, wo Bobpiloten wie Francesco Friedrich mit ihren Teams Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreichen. Diese Rundgänge über das Bahngelände sind das ganze Jahr über möglich.

Auch außerhalb der Eissaison locken die Sportstätten mit attraktiven Events: Im Sommer bietet der Schanzenpark Attraktionen wie den Pistenschreck oder den beliebten BobbahnRun, bei dem es den dann eisfreien Kanal ausnahmsweise hinauf geht.

Kreative Zusammenarbeit für innovative Konzepte

Im Zentrum der Partnerschaft steht die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Marketing-Konzepts. SZW und WTW arbeiten Hand in Hand an immer neuen und zeitgemäßen Ideen, um die Tourismusstärke Südwestfalens zu nutzen und auszubauen.

„Die Erweiterung unserer Partnerschaft mit dem Sportzentrum Winterberg Hochsauerland ist ein klares Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft“, erklärt Tourismusförderin Michaela Grötecke. „Die VELTINS-EisArena und der Schanzenpark sind unverzichtbare Magneten für unsere Region. Gemeinsam mit der SZW entwickeln wir innovative Konzepte, die unseren Gästen einzigartige Erlebnisse bieten – im Winter wie im Sommer. Diese Zusammenarbeit ist ein Erfolgsmodell, das wir konsequent weiterführen und ausbauen werden.“

Fazit: Mit der Vertragsverlängerung bis 2028 setzen beide Partner ein starkes Zeichen für die touristische Zukunft Winterbergs.