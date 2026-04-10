Partner und Sprecher für den Sport im HSK

Seit 50 Jahren sorgt der Kreissportbund Hochsauerlandkreis(KSB) dafür, dass Sport im HSK nicht nur stattfindet, sondern Zukunft hat. Hinter unzähligen Trainingsstunden, Wettkämpfen und Vereinsangeboten steht eine Organisation, die Strukturen schafft, Ehrenamt stärkt und den Sport politisch wie gesellschaftlich hörbar macht. Der KSB ist damit weit mehr als ein Dachverband: Er ist Impulsgeber, Interessenvertretung und verlässlicher Partner für hunderte Vereine und tausende Engagierte.



„Unser Auftrag ist es, den Sport im Hochsauerlandkreis stark zu machen – für Vereine, für Ehrenamtliche und vor allem für die Menschen“, betont Vorsitzender Detlef Lins.

„Sport verbindet Generationen, schafft Gemeinschaft und leistet einen enormen Beitrag für Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Motor für Vereine und Ehrenamt

Im Zentrum der Arbeit steht die konkrete Unterstützung der Vereine. Qualifizierungsangebote für Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Beratung bei organisatorischen Fragen und Förderprogrammen sowie Initiativen zur Nachwuchsgewinnung helfen dabei, Vereinsarbeit nachhaltig aufzustellen. Ein Beispiel ist das kontinuierlich ausgebaute Aus- und Fortbildungsprogramm, das Ehrenamtliche fachlich stärkt und neue Impulse für Trainings- und Vereinsstrukturen setzt.



Ebenso wichtig ist die gezielte Förderung von Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Projekte zur frühzeitigen Bewegungsförderung in Kooperation mit Kitas und Schulen zeigen, wie der KSB gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und Sport als Bildungs- und Entwicklungsraum versteht.

Geschäftsstellenleiter Michael Kaiser beschreibt die Rolle des Verbandes so: „Wir schaffen Rahmenbedingungen, damit Vereine sich auf das konzentrieren können, was sie ausmacht: Menschen in Bewegung zu bringen. Unsere Aufgabe ist es, Hindernisse abzubauen und Entwicklung zu ermöglichen.“



Sport sichtbar machen

Neben der Arbeit im Hintergrund setzt der KSB auch öffentlich Zeichen: Der jährliche Höhepunkt ist die HSK-Sportgala, eine Bühne für sportliche Spitzenleistungen und ehrenamtliches Engagement. Hier wird sichtbar, was in den Vereinen tagtäglich geleistet wird. Die Gala ist Anerkennung, Motivation und Signal zugleich: Sport ist ein prägender Bestandteil der regionalen Identität.



Nach fünf Jahrzehnten steht der Kreissportbund für Kontinuität und Aufbruch. Er begleitet den Wandel des Vereinssports, reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen und bleibt Sprachrohr einer lebendigen Sportlandschaft.

Der KSB sorgt dafür, dass Sport im Hochsauerlandkreis nicht nur organisiert ist, sondern wirkt.



KSB in Zahlen:

• gegründet: 1975

• Mitgliedsvereine: rund 400 Sportvereine im Hochsauerlandkreis

• organisierte Sportlerinnen und Sportler: ca. 113.000 Mitglieder

• ehrenamtlich Engagierte: mehrere tausend Freiwillige in Vereinsfunktionen

• Übungsleiter- und Trainerqualifizierungen pro Jahr: über 80

• Bewegungs- und Bildungsprojekte in Kitas und Schulen: ca. 100 Kooperationen

• Beratungen & Vereinsservices jährlich: ca. 100 Vorgänge

• Veranstaltungen & Netzwerktreffen pro Jahr: ca. 10-20

• öffentlicher Höhepunkt:

jährliche HSK-Sportgala mit Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler

• 8 hauptamtliche Mitarbeiter plus Freiwilligendienst FSJ im Sport, ehrenamtlicher Vorstand

und Jugendvorstand, ca. 20 freiberufliche Honorarkräfte (Kursleitungen, Referenten/innen)

Schwerpunkte:

Vereinsberatung • Qualifizierung und Ehrenamtsförderung • Kinder- und Jugendsport

• Bewegungsförderung • Integration und Gesundheit • Interessenvertretung des Sports im HSK

