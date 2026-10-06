Panorama Erlebnis Brücke am Erlebnisberg Kappe feiert 20-jähriges Bestehen

Wirtschaftsförderung Winterberg würdigt einen beliebten Gäste-Magneten, der Tourismus und Wertschöpfung vor Ort verbindet

Die Panorama Erlebnis Brücke am Erlebnisberg Kappe wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Georg Brinkmann legte vor zwei Jahrzehnten die Fundamente für das 435 Meter lange Bauwerk, das Kletter- und Hangelelemente, eine barrierefreie Röhrenrutsche und Aussichtsplattformen in 20 Metern Höhe miteinander verbindet. Von den Aussichtsplattformen reicht der Blick weit in die Sauerländer Berge, wer schwindelfrei ist, kommt bei 20 Metern Höhe voll auf seine Kosten. Für die Wirtschaftsförderung Winterberg ist das Jubiläum ein Beleg dafür, wie touristische Infrastruktur die wirtschaftliche Kraft der Region stärkt.

Seit zwei Jahrzehnten also ist die Panorama Erlebnis Brücke ein touristisches Glanzlicht in Winterberg und fest in den Erlebnisberg Kappe eingebunden, zu dem auch ein großer Spielplatz, der Kletterwald, eine Abenteuergolfanlage, die Fly-Line, der international beliebte Bikepark und die Rodelbahn gehören.

Touristische Infrastruktur sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung

„Zwanzig Jahre Panorama Erlebnis Brücke sind zwanzig Jahre Beweis dafür, dass touristische Infrastruktur Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Winterberg sichert“, sagt Winfried Borgmann, Winterbergs Wirtschaftsförderer. Anlässlich des Jubiläums übergab Winfried Borgmann passend zum Jubiläum 20 Baumpatenschaften. Die Pflanzen wurden kürzlich oberhalb der Ruhrquelle gesetzt.