„Pakt für den Sport“ geht in die dritte Runde

Nachdem der Rat der Stadt Warstein der Verlängerung in seiner Sitzung am 27. April dieses Jahres zugestimmt hatte, unterschrieben Bürgermeister Maximilian Spinnrath und der erste Vorsitzende des Stadtsportverbandes Nils Hopf in der Neuen Aula in Belecke die kreisweit nach wie vor einmalige Vereinbarung.

Sport beeinflusst viele Lebensbereiche

Sport macht nicht nur Spaß, sondern ist genauso wichtig für Körper und Geist. Sport hat im Alltag und gesellschaftlichen Zusammensein eine herausragende Bedeutung und beeinflusst viele Lebensbereiche maßgeblich. Nicht nur die Gesundheit, sondern ebenso die Integration und Inklusion, den Erhalt von Eigenständigkeit und Selbstbestimmung im Alter, die Förderung des positiven Stadtbildes und nicht zuletzt die Förderung von Kinder und Jugendlichen.

Aus genau diesem Grund wurde 2016 der „Pakt für den Sport“ zwischen der Stadt Warstein und dem Stadtsportverband ins Leben gerufen. Der „Pakt für den Sport“ dient der Stärkung des örtlichen Sportangebots und der Würdigung der ehrenamtlichen Vereinsvertreter, die sich mit großem Engagement für den Warsteiner Breiten- und Gesundheitssport einsetzen. Zudem definiert das Papier die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Warstein und dem Stadtsportverband, welcher als Sprachrohr der Warsteiner Sportvereine im ständigen Kontakt mit den zuständigen Stellen im Rathaus steht. 2021 wurde der „Pakt für den Sport“ zum ersten Mal verlängert, im Rahmen der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands nun zum zweiten Mal.

Erfolgskonzept: Pakt für den Sport

„Der ‚Pakt für den Sport‘ ist ein Erfolgskonzept und eine entscheidende Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Stadtsportverband und Stadt“, sagte Bürgermeister Maximilian Spinnrath. „Die Fortsetzung der Vereinbarung macht klar: Sport hat in unserer Stadt einen hohen Stellenwert, den wir als Stadtverwaltung bestmöglich unterstützen. Oder anders gesagt: Mit der Verlängerung gehen Sportvereine und Stadt als Teamplayer gemeinsam in die nächste Spielzeit.“

In einem vorangegangenen gemeinsamen Gespräch zwischen Vertretern von Stadt und Stadtsportverband wurde der bestehende Pakt an einzelnen Stellen optimiert, bevor der Entwurf dem Rat der Stadt Warstein präsentiert wurde. „Die Abwicklung verlief, wie schon bei der ersten Verlängerung, unkompliziert und zügig. Wir sind froh, unser gutes partnerschaftliches Verhältnis mit der Stadtverwaltung fortzusetzen“, erklärte Stadtsportverbandsvorsitzender Nils Hopf abschließend.