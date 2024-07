Outfits für die Gartenparty – Die schönsten Looks für jede Figur

Im Sommer dreht sich alles um gesellige Treffen im Garten, um Grillabende und Cocktailpartys. Das Outfit für die nächste Gartenparty soll dabei idealerweise entspannt, leger und den Temperaturen angemessen sein. Zudem soll es schick aussehen, zum eigenen Stil und zum Figurtyp passen. Zum Glück gibt es zahlreiche wunderschöne Sommertrends, die perfekt sind für die Gartenpartysaison und die sich mühelos in ein praktisches und stimmiges Outfit für jeden Geschmack verwandeln lassen. Wir haben im Folgenden einen kleinen Leitfaden für die besten Gartenparty-Looks zusammengestellt.

Kein Blues dank Bluse

Findet das sommerliche Beisammensein unter der Woche kurz nach der Arbeit statt, bleibt oft nicht genug Zeit und Lust, um noch den Umweg über die heimischen vier Wände zu machen und sich umzuziehen. Die perfekte Lösung für ein Gartenpartyoutfit, das auch dem restlichen Tag standhält, ist dann eine schöne Bluse. In dieser Saison sind vor allem Button-Down-Blusen mit klassischen Silhouetten gefragt. Spannend wird es durch verspielte Prints, durch Blumenmuster, Streifen oder Punkte in knalligen Farben. Auch Spitzen- und Rüschendetails, die die Aufmerksamkeit in die gewünschte Richtung lenken, können in dieser Saison begeistern. Zur luftigen Sommerbluse passen ein schmaler Rock und Sandaletten oder eine weiße Jeans mit Sneakers für einen lässigeren Look. Wer nun noch eine Lederjacke oder einen Blazer mitnimmt, ist auch für sinkende Temperaturen im Laufe des Abends modetechnisch bestens vorbereitet.

Klassisch im Kleid

Der Klassiker schlechthin für Gartenpartys aller Art ist natürlich das Sommerkleid. Ob Mini, Midi oder Maxi – mit einer großen Auswahl an Schnitten, Prints und Farben, die jedem Stil und jedem Figurtyp gerecht werden, sind Kleider die Stars der sommerlichen Garderobe. Echte Figurschmeichler sind vor allem Wickelkleider und Kleider in A-Linie.

Eine gute Idee ist es allerdings, bei der Auswahl des perfekten Sommerkleids für die nächste Gartenparty nicht nur auf den Stil, auf Schnitt und Farbe zu achten, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Stoffqualität zu legen. Natürliche Stoffe wie Leinen, oder Seide, aber auch leichte Baumwollstoffe oder Lyocell sind wunderbare Sommerbegleiter, die jeder Hitzewelle standhalten und bei kühleren Temperaturen ausreichend wärmen.

Kleider mit kurzen Ärmeln oder Spaghettiträgern wirken besonders sommerlich. Lange Ärmel sind jedoch eine gute Wahl, wenn man sich nicht nur im Schatten, sondern auch längere Zeit in der Sonne aufhalten will und sich entsprechend gut schützen möchte.

Schlicht und schick – Der Jumpsuit

Eine ganz großartige Alternative zum Sommerkleid ist der Jumpsuit, denn er kann ebenso luftig sein wie ein leichtes Kleid, verleiht dem Outfit jedoch eine besonders schicke und moderne Note. Ein Jumpsuit ist unkompliziert und sitzt immer super. Mit ihm ist man zugleich zweckmäßig und edel gekleidet und das sogar, wenn das zusätzliche Styling auf ein Minimum reduziert wird. Ein schicker Jumpsuit verleiht selbst der Abendgarderobe eine gewisse Extranote und sieht unglaublich elegant aus, auch wenn er nur mit einem Hauch von Lippenstift und hochhackigen Sandaletten kombiniert wird. Im Overall zieht man alle Blicke auf sich, ohne sich dafür anstrengen zu müssen.

Vielseitig und flexibel – Die weite Hose

Hosen mit weitem Bein und aus sommerlichen Stoffen passen sich mühelos der Atmosphäre jeder Gartenparty an – ganz gleich, ob ein lässiger oder ein schicker Look gewünscht ist. In hellen Farben wirkt die weite Hose besonders sommerlich und sieht schön aus zu einer fließenden Bluse und auffälligerem Schmuck. Ein solches Ensemble schafft mühelos die Balance zwischen schick und bequem, zwischen stilvoll und wohlfühlen.

Worauf es sonst noch ankommt

Eine wichtige Rolle für das perfekte Gartenparty-Outfit spielen nicht zuletzt die Details: