Outdoor-Fitness in den Henneauen

Breitensport und Wohlbefinden in grüner Umgebung

Etwas Bewegung tut gut. Egal, ob der Körper nach einem langen Arbeitstag Abwechslung vom langen Sitzen braucht, ob die Waage immer wieder bedenklich warnt oder man einfach fit bleiben möchte – Sport hilft. In der Kreisstadt kann man seit Kurzem ein besonderes Angebot nutzen: Dank der großzügigen Spende der Bürgerstiftung Meschede wurden in den Auen entlang der renaturierten Henne hochwertige Fitness-Geräte aus wetterbeständigem Aluminium installiert, die nun Fitnessbegeisterten und Gelegenheitssportlern gleichermaßen zur Verfügung stehen – und das sogar rund um die Uhr und kostenlos.

Wir treffen vor Ort auf die Familie Topp aus Arnsberg. „Wir sind speziell wegen dieser Fitness-Strecke, von der uns Freunde erzählt haben, hierhergekommen“, berichtet Frank Topp. Auch Ehefrau Kornelia, Tochter Louisa und deren Freund Dominik Jäkel sind dabei. Die Stimmung ist gut. „Wir haben bereits vier der sieben Geräte ausprobiert und sind begeistert“, verrät Louisa, die sich nun gemeinsam mit dem Freund an den beeindruckenden Armzug-Liegestütz-Trainer begibt.





Für Anfänger und „alte Hasen“

Sieben Geräte – jedes ist anders. Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer sollen beispielsweise verbessert werden. Tafeln mit Beschreibungen der Übungen sind an jedem Gerät vorhanden und geben auch Tipps für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Geübte, wie z. B. Dominik, erkennen die verschiedenen Möglichkeiten vermutlich sofort. Als Anfänger hingegen schauen wir teils staunend auf die vorgeführten Übungen, die wir sonst vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen. Aber auch Zuschauen kann ja Spaß machen.

Joggingstrecke mit tollem Upgrade

Auch Lisa Droste aus Freienohl mit Freund Marco Jäger und Schwester Nina sind heute hier. „Das Joggen entlang des Hennesees, die Himmelstreppe hinunter und dann zum Abschluss diesen Parcours zu nutzen, ist großartig. Dabei kann man sich an der frischen Luft auszupowern und bekommt den Kopf frei“, so Lisa. Marco ergänzt: „Das Laufen oder Joggen wird durch diese tollen Geräte richtig aufgewertet. Die Qualität ist weitestgehend mit der im Fitness-Center vergleichbar.“ Nina hingegen verrät uns schmunzelnd ihren Geheimtipp: “Wenn hier am Ende unserer Strecke die Füße brennen, dann bietet die Henne die Chance, die müden Beine darin zu erfrischen, ob nun auf einem dicken Stein am Ufer sitzend oder, wie in einer Kneippanlage, durch den Fluss watend.“





Spielplatz für Große

Die Begeisterung teilen scheinbar auch andere. Sowohl Familien, sportliche Senioren, ein paar junge Frauen, eine joggende Fußballmannschaft und Wanderer kommen des Weges. Hier ist was los! Man grüßt sich und lächelt einander zu. Ein bisschen fühlt man sich wie auf einem Spielplatz für Große. Warum also nicht einfach mal was Neues ausprobieren? Vielleicht macht dieses Trainingsgerät, das so seltsam aussieht, ja tatsächlich Spaß? Vielleicht hilft die Übung dem verspannten Rücken? Vielleicht spürt man nach dem Training Muskeln an Stellen, wo man es gar nicht mehr gekannt hatte? Und vielleicht profitiert ja nicht nur der Bewegungsapparat, sondern man lernt auch nette Leute kennen? „Alles durchaus möglich“, ist sich Kornelia Topp sicher. „Doch ganz sicher ist, dass man von dieser tollen, grünen Umgebung beeindruckt ist und mit einem Gefühl des Wohlbefindens heimkehrt. Und wir kommen bestimmt wieder!“