Ostern ohne Poiskefuier – nicht nur in Bad Fredeburg

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat mit Erlass vom 18. März 2021 mitgeteilt, dass auch in diesem Jahr die öffentlichen Osterfeuer wegen der Corona-Pandemie untersagt sind. Veranstaltungen und Versammlungen sind laut der aktuellen Coronaschutzverordnung ohnehin untersagt, sodass auch die öffentlichen Osterfeuer als sogenannte Brauchtumsfeuer in bisheriger Tradition nicht stattfinden dürfen. Mit einer Zulassung von Veranstaltungen im Rahmen einer Änderung der Coronaschutzverordnung ist in den nächsten drei Wochen nicht zu rechnen, so heißt es in einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 19.03.2021.

Tradition im ganzen Sauerland

„Leider müssen wir uns auch in diesem Jahr der Pandemie und den gesetzlichen Bestimmungen beugen“, teilt Roswitha Wrede von der Stadt Warstein in einer Pressemitteilung mit und ergänzt „Wir hoffen auf 2022.“ So wir ihr geht es vielen Verantwortlichen in den Städten und Dörfern des Sauerlandes, in denen das alljährliche Osterfeuer einer der traditionellsten Bräuche ist.

Alle machen mit

Martin Fusch, der 1. Vorsitzende des Traditionsvereins „Oihlske Poiskefuier Bad Fredeburg e.V.“ muss sogar die geplanten Feierlichkeiten für das 100jährige Jubiläum des Fredeburger Osterfeuervereins absagen. „Wir würden in diesem Jahr unser 100. Jubiläum feiern. Im Gegensatz zu vielen anderen „Osterfeuerbauvereinen und -gruppen“ im Sauerland gibt es bei uns eine lange Tradition. Vom 5jährigen Steppke bis zum 70jährigen Opa helfen alle Altersgruppen beim Aufbau des Osterfeuers mit.“ Gemäß dem Fredeburger Brauchtum wird vom „Oihlske Poiskefuer Bad Fredeburg e.V.“, ebenso wie bei den beiden anderen Osterfeuer-Vereinen im Schieferstädtchen, neben dem eigentlichen Osterfeuer noch ein Kreuz erbaut. Osterfeuer und Kreuz werden zusammen abgebrannt. Weithin leuchtend verkünden sie von drei Erhebungen um Bad Fredeburg hinaus ins ganze Land die frohe Osterbotschaft.

Osterfeuer Bad Fredeburg 2012 Foto: Klaus-Peter Kappest

Wie Martin Fuchs versichert, wurde dieses Brauchtum schon weit vor der Gründung des Vereins in Fredeburg jedes Jahr zelebriert, wie alte Rechnungen über den seinerzeitigen Getränkeverzehr belegen. Doch muss gerade dieser dazu geführt haben, dass ein ums andere Mal das Osterfeuer ausfiel. Damit diese Unregelmäßigkeiten nicht zur Gewohnheit wurden, entschieden sich die Fredeburger für eine Vereinsgründung, damit dieser für das jährliche Bauen und Abbrennen der Osterfeuer sorgte. „Unseres Wissens nach ist der „Oihlske Poiskefuir Bad Fredeburg e.V.“ – zumindest in der näheren Umgebung – der einzige Verein, der als einzigen Zweck das Osterfeuerbauen und -abbrennenn hat“, schmunzelt der 1. Vorsitzende. Wenn es möglich ist wollen die Bad Fredeburger die Feiern zum 100jährigen Jubiläum im Herbst nachholen und dann vielleicht, außer der Reihe, das Osterfeuer im Herbst anzünden.

Traditionelle Andacht und Segnung – Osterfeuer 2012 – vor der Kirche in Bad Fredeburg

Foto: Klaus-Peter Kapest

Weithin sichtbar

Fotos aus verschiedenen Epochen des „Oihlske Poiskefuir Bad Fredeburg e.V.“ zeigen wie sich die Tradition über die Jahrzehnte gehlaten hat. Die Fotos stammen aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, den Siebziger Jahren und aus dem letzten Jahrzehnt. Die Fotos im Text aus dem Jahr 2012 stammen von WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappes .

Quelle: Oihlske Poiskefuier Bad Fredeburg Osterfeuer in den 70iger Jahren Fotograf und Jahr nicht bekannt

Quelle: Oihlske Poiskefuier Bad Fredeburg Aufnahme aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg – Jahr und Fotograf nicht bekannt

Quelle: Oihlske Poiskefuier Bad Fredeburg e.V.

Quelle: Oihlske Poiskefuier Bad Fredeburg e.V. Osterfeuer „Altstadt“ an der Straße nach Altenilpe