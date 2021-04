Osterferienprogramm in Sundern mal anders

Ritterburg, Schatzsuche im Feenwald und Co.

Aufgrund der aktuellen Situation hat das Team des Jugendbüros und des Jugendcafé Gammon im Stadtgebiet Sundern kurzerhand ein ganz besonderes Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

Aus sieben verschiedenen Osterferientüten konnten Kinder ein Bastel- Angebot auswählen. Diese wurde dann zusammen mit ein paar kleinen Überraschungen den Kindern kostenlos bis vor die Haustür geliefert. Seit Beginn der Pandemie wurden nun schon zum dritten Mal Bastelangebote bis vor die Haustür gebracht. Mit den Osterferientüten konnte dabei 90 Kindern eine Freude bereitet werden.

Schatzsucher unterwegs

Außerdem wurde das Ferienprogramm für die ganze Familie nach draußen verlegt. Das gesamte Team des Jugendbüros, des Jugendcafé Gammon und den Kinderspieltage-Dozentinnen Susanne Thoss & Inka Schulte-Illingheim haben in Amecke, Allendorf, Endorf, Hachen, Hagen und Sundern sieben Schnitzeljagden entwickelt. Jede Schnitzeljagd war anders. Die einen wurden spielerisch in eine Geschichte gebettet, andere waren hingegen super kniffelig und mit Rätseln versehen.

„Das Beste daran ist, dass das gesamte Team die Schnitzeljagden vorbereitet hat und alle unglaublich viel Arbeit und Ideen hineingesteckt haben. Ein buntes Team zeigt eben auch eine bunte Mischung an Schnitzeljagden“, sind sich Lena Willeke und Jana Fricke vom Jugendbüro einig.

Ein besonderer Dank geht dabei an die Vereine und auch Anwohner, die in den verschiedenen Ortsteilen die Erlaubnis gegeben haben, dass Hinweise für die Schnitzeljagd aufgehangen werden konnten.

Gammon Mitarbeiter Sala Welter, der die Schnitzeljagd in Endorf geplant hat, betont: „Die Schnitzeljagd in Endorf konnte ich dank der Unterstützung vieler Vereine realisieren. Diese haben mir die Erlaubnis gegeben, dort Hinweise aufzuhängen.“

Das Besondere an den Osterferienaktionen war, dass die Familien an keinerlei Zeiten gebunden waren. Je nach Lust und Laune konnten die Familien eine, mehrere oder auch alle Schnitzeljagden in den Ortsteilen laufen und sich auf die Suche nach dem Schatz machen. Ein normaler Spaziergang wurde zu einem besonderen Erlebnis und hat auch die älteren Kinder motiviert mitzumachen.

Neben den klassischen Schnitzeljagden wurde auch eine digitale Schnitzeljagd von dem Gammon Team entwickelt.

„In Sundern am Jugendcafé Gammon startet die digitale Schnitzeljagd über die App Actionbound. Dafür wird ein Handy benötigt. Über QR Codes und digitale Wegweiser wird dann eine Rallye quer durch die City durchlaufen. Am Ende wartet auch hier eine Überraschung am Ziel“, erklären die beiden Gammon Mitarbeiter Thomas Wiethoff und Sebastian Tillmann

Das gesamte Team war überwältigt von der Resonanz der Osterferien- Aktionen. Am Ferienende wurden über 500 Schätze aus den Schatzkisten geplündert. Vorbereitet wurden ursprünglich 200 Schätze die auf die verschiedenen Touren verteilt wurden. Aber schnell wurde klar – Nachschub muss her!

„Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung und wurden von vielen Familien angesprochen, ob wir die Aktion nicht über die Ferien hinaus verlängern können“, freut sich Gammon Mitarbeiterin Alexa Freiburg.

In den Ortschaften Allendorf, Hachen, Hagen und Sundern wurden die Schnitzeljagden kurzerhand für eine Woche verlängert.

Die digitale Schnitzeljagd über den Actionbound ist auch über die Ferienverlängerung hinaus weiterhin zu durchlaufen: „Sollte es mal an der ein oder anderen Stelle hapern, stehen wir im Gammon mit Rat und Tat zur Seite“, ergänzt Gammon Mitarbeiterin Elena Hesse.

Viele Eltern schickten E-Mails, Facebook und Instagram Nachrichten mit Fotos von ihren Kindern auf den Schnitzeljagd Touren. Auch das April Wetter hinderte die Schatzsucher nicht daran, dass Ziel zu finden:

„Egal ob Sonnenschein, Starkregen, Hagel oder Schnee – sogar an diesen Tagen musste die Schatzkiste regelmäßig wieder aufgefüllt werden“, freut sich Susanne Thoss.

Die Rückmeldung vieler Eltern lautet wie die von Familie Droste: „Die Jungs erleben ja quasi nichts mehr ohne Eltern. Das war wirklich eine schöne Abwechslung für sie“.

Das Team der Jugendarbeit lässt sich nicht unterkriegen und versucht weiterhin viele Angebote und Alternativen für die Kinder und Jugendlichen in Sundern zu schaffen.

„Wir können es kaum erwarten, bis wir die Ausflüge und Angebote bald wieder gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erleben können“, so Jana Fricke und Lena Willeke.

Über einen Newsletter, die Homepage des Jugendbüros und die Sozialen Medien berichten das Jugendbüro und das Jugendcafé Gammon über bevorstehende Aktionen und Programme. Wer den Newsletter erhalten möchte, kann eine kurze Mail an jugendbuero@stadt-sundern.de senden.