Osterferien in Winterberg

Abenteuer, Spaß und unvergessliche Familienmomente

Die Osterferien stehen vor der Tür, und die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg verwandelt sich in ein Paradies für Familien und Kinder. Mit einer Mischung aus Natur, Abenteuer und Tradition bietet die attraktive Tourismus-Destination am Kahlen Asten alles, was das Herz begehrt. Besonders die Ostereiersuche mit Waldtraut, dem Maskottchen der Ferienwelt Winterberg, vom 14. bis 27. April wird ein Highlight für Groß und Klein und verspricht Spannung, Spaß, Abenteuer und Freude. Es gibt wohl nichts Schöneres als leuchtende Kinderaugen bei der Suche nach den versteckten Oster-Schätzen – eines von zahlreichen attraktiven Erlebnissen, die garantiert in Erinnerung bleiben!

Ein Familienprogramm, das keine Wünsche offenlässt

„Wir haben wieder unsere Köpfe zusammengesteckt und ein buntes Osterferien-Programm zusammengestellt, das speziell auf Familien zugeschnitten ist. Von kreativen Bastelworkshops über spannende Outdoor-Aktivitäten bis hin zu gemütlichem Picknick – hier kommt jeder auf seine Kosten. Die idyllische Umgebung lädt zudem zu Wanderungen und Entdeckungstouren ein, bei denen die ganze Familie die Schönheit der Natur genießen kann“, freut sich auch Susanne Kleinsorge, zuständig für das Marketing in der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, auf die kommenden Wochen.

Was wird geboten? Jede Menge! Angefangen vom Nachtwächter-Rundgang im „mittelalterlichen“ Winterberg, der Klima-Erlebniswanderung mit Baumpflanzung und -Patenschaft über einen kreativen Tag in der Offenen Tür Winterberg, der Alpaka-Wanderung, einer Familienwanderung auf dem „Goldenen Pfad“ der Hochheide in Niedersfeld bis hin zu Ranger-Wanderungen, einem Naturerlebnistag sowie einer Kreativwerkstatt bleiben garantiert keine Wünsche bei den Kindern und Familien offen.

Ostereiersuche: Ein Highlight für die ganze Familie

Neben diesen vielfältigen Events wartet noch eine besondere Herausforderung auf die Familien und Kinder: Denn das Ferienwelt-Maskottchen Waldtraut braucht dringend Hilfe! Auf den drei herrlichen Wanderwegen Schmantelrundweg in Winterberg, Hillebachseerunde in Niedersfeld sowie Elfensteig in Züschen wurden jeweils 5 Ostereier versteckt. Wer kann Waldi helfen, sie zu finden? Wer alle Eier findet hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Mit wachsamen Augen können sie junge Entdecker aufspüren und dabei die wunderschöne Landschaft genießen. Aber auch in den Einzelhandelsgeschäften Winterbergs lohnt sich die Suche – wer genau hinschaut, kann 15 Ostereier mit Buchstaben in den Schaufenstern finden – diese ergeben ein Lösungswort, das es zu finden gilt.

Und so funktioniert die Teilnahme: „Wer auf dem jeweils ausgewählten Wanderweg alle fünf Eier findet, macht mit jedem Ei ein Selfie. Diese Fotos müssen dann per E-Mail an die Adresse info@winterberg.de geschickt werden. Im Einzelhandel bilden die 15 versteckten Eier ein Lösungswort. Dieses Wort kann dann zusammen mit den Kontaktdaten des Teilnehmenden über das Formular oder die Lösungskarte im Flyer direkt bei der Tourist Information eingereicht werden. Ein großes Dankeschön geht schon jetzt an die Einzelhändler, die sich an der Aktion beteiligen“, erläutert Susanne Kleinsorge. Einsendeschluss ist der 27. April, Startschuss der 14. April! Alle Teilnehmenden, die alle Eier auf einem Weg oder das Lösungswort im Einzelhandel gefunden haben, kommen in den Lostopf. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 28. April.

Jetzt planen und unvergessliche Erinnerungen schaffen

Wer sich die Erlebnisse nicht entgehen lassen möchte, findet das komplette Ferienprogramm mitsamt Terminen und Kosten auf der Webseite www.winterberg.de/aktivitaeten-erlebnisse/familienzeit-kinderlachen/familienprogramm. Es warten Tage voller Freude, Abenteuer und unvergesslicher Momente.