Ostereiersuche am Ettelsberg

Familienaktion der Ettelsberg Seilbahn vom 30.03.-06.04.2026

Hinter der Suchaktion steckt eine kleine Geschichte basierend auf den Figuren des interaktiven Erlebnisweges Linnes Schatz:

Wie kann man die Osterferien besser verbringen als mit einer Eiersuche auf dem Ettelsberg. Das dachte sich der Großvater vom kleinen Linne, dem Protagonisten von Linnes Schatz. Der Großvater wollte seinem Enkel mit einem kleinen Osterrätsel auf dem Ettelsberg eine Freude machen. So hat er mühselig 25 Ostereier an verschiedenen Orten angebracht. Linnes Aufgabe soll es sein, die Eier zu finden und ihm die Anzahl und Farbe zu nennen.

Jetzt hat die freche Krähe Horstje dem Großvater den „Spickzettel“ aus den Händen gerissen, während er alles nochmals kontrollieren wollte. Das Malheur ist groß: Der Opa weiß nicht mehr, wie viele Eier er wo versteckt hat. Also bitte er die Kinder um Hilfe.

Quelle: Ettelsberg-Seilbahn

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die Kinder erhalten beim Kauf eines Seilbahntickets einen Zettel zum Ausfüllen und machen sich auf den Weg nach oben, um die versteckten Eier zu finden und zu zählen. Den ausgefüllten Zettel geben sie im Turmkiosk oder an der Kasse der Seilbahn ab und erhalten ein kleines Dankeschön für ihre Mithilfe.

Die Ostereiersuche lässt sich prima mit dem Besuch der Erlebniswege kombinieren. Alles zu den Wegen gibt es unter www.erlebniswege-ettelsberg.de.

Weitere Informationen: Die Revision der Seilbahn endet Samstag. Ab dem 28.03. fährt die Ettelsberg Seilbahn wieder täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr.

Auch der Start der Bikesaison ist für Samstag am K1-Sessellift geplant. Wegen den Wetterverhältnissen bitte wir sich kurzfristig auf https://mtbzone-bikepark.com/willingen/ zu informieren.