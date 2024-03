Osterausflug zur Burg Altena

Ob kühles oder sonniges Osterwetter: die Museen Burg Altena und das Deutsche Drahtmuseum sind auf jeden Fall ein lohnendes Ausflugziel über die Feiertage. An Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag sind die beiden Museen des Märkischen Kreises in Altena jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer vorbeikommt, darf sich auf ein tolles Angebot freuen: Am Karfreitag, 29. März, ist der Museumseintritt auf der Burg Altena und im Deutschen Drahtmuseum frei. Die Fahrt mit dem Erlebnisaufzug muss allerdings bezahlt werden. Zusätzlich bieten die Burgmuseen jeweils um 14 und 16 Uhr kostenlose Führungen zu den Highlights der Dauerausstellung an. Am Samstag, 30. März, können Besucherinnen und Besucher der Burg um 15 Uhr ebenfalls an einer Offenen Führung teilnehmen. Ostersonntag und Ostermontag starten die kostenlosen Führungen jeweils um 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bezahlt werden muss nur der Museumseintritt.

Mit diesem Angebot starten die Burgmuseen in eine neue Saison: Von Mai bis einschließlich Oktober starten die Offenen Führungen am Samstag um 15 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen um 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch im Deutschen Drahtmuseum gibt es von Mai bis Oktober ein zusätzliches Angebot: Offene Führungen finden hier an jedem ersten Sonntag im Monat um 14 und 16 Uhr statt.