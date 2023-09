„Orwell war ein Optimist“ am 18. Oktober in Schmallenberg

An zwei ausverkauften Abenden im Rahmen der Lachmesse 2022 trat Stand-Up Kabarettist Ludger K. im Central Kabarett Leipzig mit dem Programm „Orwell war ein Optimist“ auf. Danach konnte Orwell auf zahlreichen Kabarett-Events im ganzen Land konsumiert werden. Ende Oktober finden die letzten drei Aufführungen dieses Programms am Theater unter dem Turm in der Hauptstadt Berlin statt.

Vorher, am Mittwoch, 18. Oktober macht Ludger K. noch einen Abstecher ins Sauerland, wo er bereits zweimal auf der Bühne stand: auf einer WOLL-Veranstaltung im HABBELS und im Herbst 2022 beim 50jährigen Jubiläumsevent der Firma Trippe.

Quelle: Ludger K.

Das Programm „Orwell war ein Optimist“ hat es in sich. Als vor drei Jahren plötzlich alles dicht gemacht wurde und die Welt nicht mehr ganz dicht zu sein schien, war Ludger K. einer der wenigen Künstler, die sich nicht an Lothar Wielers Hinterfrageverbot halten wollten. Ohne Maulkorb knöpfte er sich alle Tabuthemen vor in seinem Programm „Orwell war ein Optimist!“. Am 18. Oktober wird das Programm in Schmallenberg zum VORLETZTEN MAL live in einer XXL-Version aufgeführt. Darin gibt es nicht nur die knalligsten Pointen seines Auftritts, der 2022 live mitgeschnitten wurde und auf einer Kassette veröffentlicht ist, sondern obendrein ein paar brandneue Texte aus seinem bald folgenden Jahresrückblick 2023. Der Mitschnitt auf Tongträger ist im WOLL-Verlag erschienen und kann als Erinnerung an das einmalige Programm erworben werden. Warum nicht auf CD, sondern auf Kassette? „Wenn schon retro, dann richtig“, sagt Ludger und zeigt sich angriffslustiger denn je.

Mehr als 1.000 große Varieté-Shows hat er moderiert, ist regelmäßig im Quatsch Comedy Club und durfte mehrfach solo in Dieter Hallervordens Wühlmäusen in Berlin auftreten. Freuen Sie sich auf einen Kabarett-Abend voller Sarkasmus, Ironie und Galgenhumor mit Ludger K. Er blickt zurück auf die letzten drei Jahre und nach vorn auf die bald zu erwartenden Hitzeschutzbunker.

Der Eintritt für diese einmalige Kabarettveranstaltung beträgt 20,00 Euro. Kartenbestellungen und Platzreservierungen beim WOLL-Verlag: info@woll-verlag.de oder bei der Eventlocation HABBELS info@habbels-Schmallenberg.de.