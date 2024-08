Orte, die Sie im Sauerland gesehen haben müssen

Das Sauerland hat etliche Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt besucht haben muss. Wir haben uns die Mühe gemacht und die schönsten Orte für Sie herausgesucht.

Top-Sehenswürdigkeiten im Sauerland

Burg Altena

Die Burg Altena ist das Wahrzeichen des Sauerlandes. Sie ist gleichzeitig auch Namensgeber der Stadt Altena. Die Burg ist zu finden am Klusenberg.

Die Burg Altena ist heute ein Museum, wo auch Kinder Ihren Spaß haben werden. Zu finden sind hier Gemälde und Gegenstände, die bis in die Frühgeschichte hinein reichen.

Burg Bilstein

Diese Burg hat den Namen Burg mehr als verdient. Sie liegt in Lennestadt. Die mittelalterliche Burganlage umfasst unter anderem zwei Rundtürme und einen Kapellenturm.

Der Clou: Die Burg Bilstein dient heute als Jugendherberge. Ihre Kinder werden es lieben, in einer echten Burg zu übernachten! Tagsüber können Sie die Umgebung unsicher machen. Es gibt in der Nähe etliche landschaftlich schöne Routen, die Sie abwandern können.

Kilianstollen

Diese Sehenswürdigkeit ist nicht nur für Wissenschaftler interessant. Der Kilianstollen ist eine Besucherbergwerk in Marsberg. Hier können Sie in die Berggeschichte eintauchen und wunderschöne Tropfsteine und Mineralien anschauen. Wer mehr wissen will, bucht eine der geführten Touren am Wochenende, bei den man die ein oder andere Anekdote zu hören bekommt.

Biggesee

Dieser See liegt wie ein Juwel eingebettet in einer wunderschönen Landschaft voll mit Hügeln und Wälder. Er ist nah bei Attendorn zu finden. Hier können Sie mit der gesamten Familie wandern oder aber eine Schifffahrt über den Biggesee genießen.

Rothaarsteig

Sie lieben es, sportlich aktiv zu sein und suchen eine Herausforderung? Dann ist der Rothaarsteig etwas für Sie. Hierbei handelt es sich um einen Wanderweg, der etwa 150 km lang ist. Sie starten am Ort Brilon und wandern über den Kamm des Rothaargebirges. Dabei erwarten Sie Höhen von 800 m. Sie sollten also schon eine gewisse Grundausdauer mitbringen.

Hemer

Sie lieben Gesteine? Dann ist dieses Felsenmeer etwas für Sie! Hier finden Sie beeindruckende Felsformationen. Denken Sie aber unbedingt an festes Schuhwerk. Wenn Sie mögen, können Sie den ausgeschilderten Wanderweg begehen oder aber auf einem der Aussichtspunkte einen Blick über die atemberaubende Landschaft schweifen lassen.

Bilsteinhöhle

Bei der Bilsteinhöhle handelt es sich um eine Tropfsteinhöhle, die Sie das ganze Jahr über besichtigen können. Interessant: Diese Tropfsteinhöhle wurde nur durch einen Zufall entdeckt und das erst im Jahr 1887. Es ist nicht möglich, die gesamte Höhle zu besichtigen, da Teile von ihr unter Wasser stehen.



Fazit: Es gibt viele gute Gründe, das Sauerland zu besuchen. Viele Touristen kommen zum Beispiel ins Sauerland, um im Fingerhut zu baden. Wer noch mehr erleben will, der besucht Orte wie die Bilsteinhöhle oder das Felsenmeer. Orte, die übrigens auch für Kinder mehr als spektakulär sind. Auch Aktivurlauber kommen in der Region voll auf Ihre Kosten. Denn in der Umgebung dieser Sehenswürdigkeiten findet man etliche Wanderstrecken, die teilweise wie der Rothaarsteig, auch herausfordernd sein können.