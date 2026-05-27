Orgelkonzert in der Klosterkirche Oelinghausen

Olivier Latry ist Titularorganist der Pariser Kathedrale Notre-Dame und gilt vor allem im Bereich französischer Orgelmusik als hervorragender Künstler seiner Generation. Umso mehr darf man gespannt sein, wie ein historisches Instrument unter seinen Händen klingen wird.

Für sein Konzert in der sauerländischen Klosterkirche wechselt Olivier Latry von der Orgelbank der imposanten Pariser Kathedralorgel zu einem zwar viel kleineren westfälischen Orgeldenkmal, das aber dennoch in seinem fast vollständig erhaltenen historischem Pfeifenbestand von weit überregionaler Bedeutung ist. Dazu hat der Konzertorganist neben Orgelwerken von J. S. Bach auch Werke u. a. von Sweelinck, Scheidemann und Dieterich Buxtehude für sein Programm ausgewählt. Neben Renaissance-Tänzen aus einer alten niederländischen Sammlung erklingen Variationen über „Mein junges Leben hat ein End“ des Amsterdamer Komponisten Jan Pieterszoon Sweelinck und mit „Schmücke dich, o liebe Seele“, eines der schönsten Choralvorspiele Bachs. Nach fantasievollen Orgelpreziosen des Lübecker Komponisten Dieterich Buxtehude bildet die große Variationsreihe über den Choral „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ aus der Feder von J. S. Bach den Abschluss des Programms.

Karten zu diesem Konzerthöhepunkt sind an der Abendkasse zum Preis von 15,- Euro (Schüler und Studenten frei) erhältlich.