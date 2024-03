Ein ordentliches und aufgeräumtes Heim versprüht Gemütlichkeit. Die meisten Menschen fühlen sich wohl, wenn zu Hause alles sauber und ordentlich ist. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir vermehrt auf Ordnung in unseren vier Wänden achten sollten. Ordnung und Struktur haben einen großen Einfluss auf unser Allgemeinwohl sowie auf unser persönliches Wohlbefinden. Die Ordnung in den eigenen vier Wänden fungiert zudem häufig als eine Art Spiegel. Begeben wir uns in ein geordnetes Heim, sind wir mehrheitlich mit uns selbst auch im Reinen. Herrscht zu Hause jedoch das absolute Chaos und stapeln sich Geschirr- und Wäscheberge, kann dies auf eine innere Unruhe sowie zu viel Stress zurückzuführen sein. Doch welche Stellenwerte haben Ordnung und Struktur?

Chaos beseitigen in wenigen Schritten

Das Sauerland lieben wir für seine Berge, seine Seen, seine Wanderstrecken und seine Weitsicht. Allein der höchste Berg des Sauerlands, der Langenberg, besticht mit einer beachtlichen Höhe von 843 Metern. Erklimmen wir ihn, kommen wir in den Genuss einer unvergleichlichen Weitsicht. Von Lärm, Chaos, Unordnung oder Hektik fehlen hier jede Spur. Die Weitsicht des Langenbergs kann als eine Art Sinnbild gewertet werden. Fast täglich lockt das schöne Sauerland unzählige Besucher, Urlauber und Wanderer an. Sie alle lieben die Natur und sehnen sich nach Ruhe. Oftmals dient die Fahrt ins Sauerland auch dafür, um Abstand zum stressigen und chaotischen Alltag zu gewinnen. Die vermeintliche Flucht bringt aber selten den erhofften Effekt, denn nach der Wanderung geht es wieder nach Hause.



Damit wir aber auch in unseren eigenen vier Wänden in den Genuss der Weitsicht kommen, sollten wir uns dem Haushalt widmen. Das größte Chaos findet seinen Ursprung meist in Geschirr- und Wäschebergen. Letzterem können wir unter anderem mithilfe eines Rotho Wäschekorbs den Kampf ansagen. Die Wäschekörbe stehen in unterschiedlichen Modellen und Varianten zur Auswahl. Wir finden nicht nur für unsere persönliche Inneneinrichtung, sondern auch unseren Bedürfnissen entsprechende Exemplare. Das Praktische an Wäschekörben ist, dass wir die Schmutzwäsche direkt zu Beginn sammeln und sortieren können. Sobald der Wäschekorb gefüllt ist, können wir ihn leicht zur Waschmaschine transportieren und die Wäscheberge schrittweise reduzieren.



Nachdem die Wäsche gewaschen und vollständig getrocknet ist, sollten wir sie zeitnah falten und im Kleiderschrank verstauen. Manchmal passen aber nicht alle Kleidungsstücke in den Schrank. In diesem Fall kann eine Aufbewahrungsbox helfen. Sie eignet sich ideal für Sommer- oder Winterbekleidung, die aktuell nicht genutzt wird. Überdies können wir sie für unterschiedliche Zwecke verwenden und erhalten dadurch ein ordentlicheres und strukturiertes Zuhause. Hat alles seinen festen Platz, verschwindet das Chaos wie von selbst.

Macht Ordnung glücklich?

Ein aufgeräumtes Zuhause trägt dazu bei, dass wir stets den Überblick behalten. Dies kann uns unter Umständen glücklich machen oder eine zufriedenstellende Wirkung haben. Herrscht in den eigenen vier Wänden einmal eine Grundordnung, erledigt sich der Haushalt überdies weitaus schneller und uns bleibt mehr Zeit für freudige Erlebnisse, wie die Kneipentour durch Wenholthausen, übrig.



Sollte es mit der Ordnung nicht funktionieren, kann dies unterschiedliche Ursachen und Gründe haben. Wem gerade einfach alles zu viel und zu hektisch ist, der kann sich eine Auszeit auf der Trekkingplattform Stormbruch nehmen und sich zuallererst sammeln.