Orchideenwiesen: Breitblättriges Knabenkraut

Unter den Orchideen des Sauerlands ist das Breitblättrige Knabenkraut besonders auffällig. Im Juni sprießen seine attraktiven, purpurroten Blütenstände in feuchten bis moorigen Wiesen. Zunächst sind sie pyramidenförmig, in einem reiferen Entwicklungsstadium nehmen sie dann die Form eines Kolbens an. Zu finden ist die Pflanze vorwiegend in den Hochlagen rund um Winterberg und Willingen, etwa im Schweimecketal bei Hildfeld oder im Ittertal oberhalb der Mühlenkopfschanze. Ein Massenvorkommen hat sie in der Gernsdorfer Weidekämpe im Kreis Siegen-Wittgenstein. Etwas später tritt oft am gleichen Standort das Gefleckte Knabenkraut auf, zusätzlich wächst es zum Beispiel im Ebbegebirge und auf den Bergwiesen bei Altastenberg. Seine Blüten sind rosafarben mit komplizierter, purpurner Zeichnung. Auch weiß blühende Exemplare kommen vor. Beide Arten haben gefleckte Blätter. Hybriden zwischen Breitblättrigem und Geflecktem Knabenkraut sind häufig, ihre Blätter sind oft ungefleckt.(Text von Susanne Lipps)

Info über Autorin und Verleger:Dr. Susanne Lipps ist erfolgreiche Autorin zahlreicher Reise- und Wanderführer. Sie studierte Geographie, Geologie und Botanik in Marburg und promovierte 1985. Seit jeher begeistert sie sich für die Suche nach botanischen Schätzen.Im Oliver Breda Verlag schrieb sie das Buch „Sauerland – Was hier alles wächst!“ (ISBN: 978-3-938282-70-0, 1. Auflage 2022, 215 Seiten, 214 Arten, 15,80 €).Oliver Breda wollte ursprünglich Förster werden oder Biologie studieren. Es wurde schlussendlich Physik mit einer Diplomarbeit im Fachbereich Umweltanalytik. Seit 1999 schreibt er Wander- und Reisebücher. 2004 gründete er seinen Verlag für botanische Reiseführer.Susanne Lipps ist hauptsächlich für den Text verantwortlich, Oliver Breda kümmert sich vorwiegend um die Fotos.