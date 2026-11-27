Drei weitere Standorte im Arnsberger Stadtgebiet im Rahmen der Kampagne „Orange the World“

Im Rahmen der internationalen Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen vom 25. November bis zum 10. Dezember 2026 setzt die Gleichstellungsstelle der Stadt Arnsberg gemeinsam mit dem Zonta Club Arnsberg erneut ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Mit Unterstützung durch den städtischen Fachdienst Grünflächen|Forst|Friedhöfe konnten zwei weitere orangefarbene Sitzbänke im Stadtgebiet aufgestellt werden. Die neuen Standorte befinden sich am Nordring in Alt-Arnsberg sowie in der Schobbostraße in Neheim. Eine weitere Bank wird nach Fertigstellung des Skaterparks in Hüsten zum Ende des Jahres hin aufgestellt.

Damit werden insgesamt neun orangefarbene Bänke im Arnsberger Stadtgebiet auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Bänke sollen als dauerhaft sichtbare Mahnmale im öffentlichen Raum dazu beitragen, das Thema stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken. Gleichzeitig sollen sie Bürger:innen dafür sensibilisieren, Gewalt als solche sichtbar wahrzunehmen, nicht wegzuschauen und Betroffenen Unterstützung anzubieten.

Mit dieser gemeinsamen Aktion möchten die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnsberg Petra Blesel (auf dem Foto rechts) und der Zonta Club Arnsberg, vertreten durch Annette Willmers (auf dem Foto in der Mitte) und Dr. Alexandra Hengsbach-Stange (auf dem Foto links) auch über die internationalen Aktionstage hinaus deutlich machen, dass Gewalt gegen Frauen keine Privatsache ist, sondern alle Bürgerinnen und Bürger angeht.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.arnsberg.de/gleichstellung.