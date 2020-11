Singles, die auf der Suche nach dem Partner für das Leben im Sauerland sind, haben es derzeit besonders schwer. Durch Corona fallen viele Möglichkeiten weg, andere Menschen zu treffen und sich zu verlieben. Bleibt daher noch das Internet. Wenn man gleichgesinnte kultivierte Singles im Internet treffen möchte, stehen einem diverse Portale zur Verfügung.

Kultiviert bedeutet hier, dass die Single Männer und Frauen ein bestimmtes Niveau erfüllen und deshalb besonders gut zu einem selbst passen. Die regionale Zuordnung erleichtert spätere Treffen.

Halten solche Onlineportale aber wirklich das, was sie versprechen? Welche Dinge sollte man achten, wenn man online den richtigen Partner im Sauerland finden will?

Online Dating: Wo sich kultivierte Traumpartner suchen und finden

Ein Blick ins Internet reicht, um zu erkennen, dass es zig Singlebörsen gibt. Oftmals kann man sich zunächst kostenlos registrieren und testen, bevor es darum geht, den richtigen Partner online zu finden. Der Vergleich zwischen verschiedenen Singles- und Partnerbörsen ist daher ratsam.

Möchte man zum Beispiel im Sauerland auf die Suche nach Mr. oder Mrs. Right gehen, sollte die Plattform auch eine regionale Suchmöglichkeit bieten. Darüber hinaus spielt der Fokus der Partnervermittlung im Internet eine wichtige Rolle. Ist man auf der Suche nach kultivierten Singles mit Niveau in einer bestimmten Altersklasse, sollten die Mitglieder der Partnerbörse ebenfalls diese Eigenschaften aufweisen.

Mit einem Persönlichkeitstest die Suche vereinfachen

Es gibt diverse Premium Single- und Partnerbörsen, die vorab online einen Persönlichkeitstest durchführen. Dabei werden vor allem individuelle Merkmale und Einstellungen abgefragt, die Aufschluss über den Charakter geben. Aber auch Wünsche an den potenziellen zukünftigen Partner stehen hier im Mittelpunkt.

Ein Vorteil besteht darin, dass automatisch diejenigen Singles mit Niveau zusammenfinden, deren Persönlichkeiten besonders gut zusammenpassen. Neudeutsch wird dabei auch von einem Match gesprochen.

Die Singlebörse stellt den Partnersuchenden verschiedene Vorschläge für Gleichgesinnte vor. Dies steigert mitunter die Möglichkeit, bereits beim ersten Date den Wunschpartner näher kennenzulernen. Ob und inwieweit diese Persönlichkeitstest kostenpflichtig sind, hängt von der jeweiligen Onlineplattform ab.

Selbst auf die Suche gehen – auch dies ist in Dating Portalen im Internet möglich

Wer lieber seinem eigenen Gespür für den richtigen Partner vertrauen möchte, kann selbstverständlich online auch ohne Persönlichkeitstest auskommen. Vor allem Gratis-Portale bieten hierzu die Möglichkeit. Wenn von Beginn an feststeht, dass der Wunschpartner ein kultivierter Single sein soll, sind vor allem Online Plattformen von Vorteil, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben.

Redaktionstipp: Um einen ersten Eindruck von einer Single- und Partnerbörse im Internet zu erhalten, lohnt sich auch das Lesen von Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer. Gleiches gilt für Tests, die Dating Onlineplattform genauer unter die Lupe nehmen. Testinstitute wie Stiftung Warentest schauen sich verschiedene Singleplattformen und Apps ebenfalls genauer an. So wurden 2018 22 Dating Apps geprüft.

Singles mit Niveau: Mehr als nur eine Worthülse

Niveau zieht an und macht attraktiv. Niveau darf aber keineswegs aufgesetzt sein, sondern entspricht eher einem Lebensgefühl, welches sich durch alle Bereiche hindurchzieht. Daher spielt bei der Partnerwahl das Niveau eine besonders wichtige Rolle. Allerdings definiert jeder den Begriff auch anders. Für den einen äußert sich das Niveau in einem gut gefüllten Bankkonto, während andere eine kultivierte Sprache oder feine Umgangsformen darunter verstehen.

Ehrlich währt am längsten – auch beim Onlinedating mit kultivierten Singles

Die Möglichkeiten sind gerade beim Onlinedating verführerisch. Bei der Eingabe der Informationen zu einem selbst werden ein wenig Größe, Gewicht oder Haarfarbe „optimiert“. Gleiches gilt bei dem Lebenslauf. Schließlich werden Positionen, in denen man sehr viel Geld verdient, garantiert für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Man selbst möchte sich gerade online von seiner besten Seite zeigen. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass beim ersten echten Treffen oder bereits davor das mühsam konstruierte Kartenhaus in sekundenschnelle in sich zusammenfällt. Alle Mühe war dann umsonst. Lügen sind demnach kein gutes Fundament für den Beginn einer Partnerschaft mit einem kultivierten Single.

Leider keine Seltenheit: Fake Profile in Online Partnerbörsen

Vor kurzer Zeit konnte man in einer ARD-Dokumentation sehen, dass auch Singlebörsen vor Betrügern nicht gefeit sind. Die Personen hinter den Fake Profilen haben dabei offensichtlich verschiedene Motive.

Zum klassischen Heiratsschwindler gesellt sich hier auch der Trickbetrüger, der vor allem durch mitleiderregende Geschichten an das Geld der Singles möchte. Hier werden unter anderem Storys von erkrankten Verwandten erzählt, die man unbedingt besuchen muss. Das Geld für Flug- oder Bahntickets fehle aber. Die Betrüger binden ihre Opfer dabei emotional an sich. Darüber hinaus wurde offensichtlich, dass es mitunter die Plattformen selbst sind, die Fake Profile anlegen, um Singles zu weiteren und vor allem kostenpflichtigen Zusatzangeboten zu überreden.

Redaktionstipp: Um vor eventuellen Kostenfallen gut geschützt zu sein, sollte man sich vorab die AGBs ganz genau durchlesen. Darüber hinaus ist es ratsam, trotz aller Begeisterung für eine bestimmte Person, kein Geld an diese zu überweisen. Bei fragwürdigen Angeboten und Aufforderungen sollte man zudem die Plattform direkt kontaktieren.

Was muss bzw. darf die Partnervermittlung kosten?

Wenn man online den richtigen Partner im Sauerland finden möchte, stellt sich auch die Frage, was dieses Projekt kosten darf. Neben Gratis-Portalen gibt es auch Plattformen, die eine Gebühr verlangen. Kosten für die seriöse Partnervermittlung sind generell nichts Neues. Dies gilt vor allem für die Vermittlung von Singles mit Niveau. Die Seriosität erkennt man unter anderem daran, dass diese Portale absolut transparent sind. Es gibt keine versteckten Kosten oder Abofallen.

Tipps für das erste Date im Sauerland

Nachdem man auf der Onlineplattform den passenden kultivierten Single gefunden und diverse Nachrichten bereits ausgetauscht hat, steht sicherlich auch bald das erste Date im realen Leben an. Ein bisschen Nervosität gehört sicherlich dazu. Generell gilt auch hier, dass sich Singles nicht verstellen und etwas vorgeben, was sie eigentlich gar nicht sind. Der Ort für das erste Date ist ebenfalls von Bedeutung. Soll es in ein schickes Restaurant mit Sterneküche gehen oder steht der Besuch eines Konzertes beziehungsweise Theaterstückes an?

Das Sauerland bietet Singles, die sich mit ihrem Wunschpartner treffen möchten, diverse Möglichkeiten für ein erstes Date. Romantisch ist sicherlich ein gemeinsamer Bummel durch die wunderschöne Altstadt von Arnsberg. Wer aktiv ist und Natur pur mit seinem Date genießen möchte, sollte den Sorper Panoramapfad entlang wandern.

Hier trifft die Idylle des Sauerlandes auf Kunst gepaart mit einer romantischen Kulisse. Wenn das erste Date in der Weihnachtszeit stattfindet, empfiehlt sich auch ein Besuch des Winterberger Winterdorfs.