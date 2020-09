Online-Aktionswoche: Familienfreundliche Unternehmen in Südwestfalen

Die Kompetenzzentren Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland, Märkische Region und Siegen-Wittgenstein/Olpe haben regionale Beratungs- und Zertifizierungsprozesse für familienfreundliche Rahmenbedingungen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entwickelt und etabliert. Seit 2010 haben sie über 200 Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen mit regionalen Zertifikaten in ganz Südwestfalen als familienfreundlich ausgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat das Interesse von Unternehmen an […]