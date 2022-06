Olympiateilnehmer und Tour de France Etappensieger im Sauerland erwartet

Ende Juni wird Marsberg zum Mekka des Deutschen Radsports: Am Freitag, 24.Juni 2022 fällt hier der Startschuss für die Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren als Auftakt für die nationalen Straßen Meisterschaften im Sauerland. Mit rund 250 Sportlerinnen und Sportlern in allen Klassen werden die Einzelzeitfahr-Wettbewerbe besonders hochkarätig besetzt sein: „Wir erwarten zu den Zeitfah-Rennen mindestens acht Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer, sowie einige Tour de France Etappensieger“, so Veranstalter Heiko Volkert von der DM Rad 2022 GmbH.

27 Kilometer Rundstrecke vom Burghof zum Kirchplatz

Die nationalen Meisterschaften finden traditionell in ganz Europa eine Woche vor Beginn der Tour de France statt. „Entsprechend befinden sich die Radrennfahrer in Bestform“, verspricht Mitorganisator Winfried Borgmann spannende Wettkämpfe für die Zuschauer. Mit ungewöhnlich vielen Höhenmetern hat es die bergige Zeitfahrstrecke in sich. Der 27 Kilometer lange Kurs führt vom Start am Burghof-Center in Niedermarsberg über Obermarsberg, Giershagen, Leitmar, Canstein, Udorf und Kohlgrund in Hessen nach Erlinghausen und schließlich wieder zurück nach Niedermarsberg ins Ziel auf dem Kirchplatz.

In Minutenabständen gehen die Fahrerinnen und Fahrer in den Kategorien Frauen, Männer und U23 auf die Strecke, um gleich zu Beginn einen knackigen Anstieg meistern zu müssen. „Das wird für einen richtigen Kaltstart sorgen“, erklärt Heiko Volkert. Einige technisch steile Kurven und die sehr schnelle Zieleinfahrt machen die DM in diesem Jahr besonders anspruchsvoll. „Die Strecke ist sehr schwer für ein Zeitfahren“, so Jörg Scherf. Wer den Kampf gegen die Uhr gewinnen und als Sieger beziehungsweise Siegerin auf dem Treppchen stehen wird, bleibt daher spannend.

Test für die Tour de France

Zum Elite Zeitfahren der Männer werden unter anderem die deutschen Fahrer der internationalen World Tour Teams von Bora-hansgrohe, Education First und Cofidis erwartet, die im Sauerland ihren Formtest für die Tour de France bestreiten. Nachdem der Dauersieger der vergangenen zehn Jahre, Tony Martin, seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, werden die Karten für den Deutschen Zeitfahrmeister Elite ganz neu gemischt.

Die Meldungen für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Sauerland laufen noch, doch auch bei den Frauen zeichnet sich bereits jetzt ein besonders hochkarätig besetztes Fahrerinnenfeld ab: so die Olympiagoldmedaillen-Gewinnerinnen 2021 im Mannschafts-Vierer auf der Bahn. Das Zeitfahren der U23 zählt mit zur Wertung der Deutschen Radbundesliga. Hier wird auch das heimische Saris Rouvy Sauerland Team mit Jon Knolle vertreten sein, der sich zurzeit in Bestform befindet und unter die Top-7 fahren will.

„Wir freuen uns auf top besetzte Zeitfahrwettbewerbe und spannende Wettkämpfe“, so Thomas Schröder, Bürgermeister von Marsberg. Für die Stadt im Tal der Diemel sind die Deutschen Rad Meisterschaften das sportliche Highlight im diesjährigen Veranstaltungskalender. Um den Zuschauerinnen und Zuschauern ein unvergessliches Sportereignis zu bieten, laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung bereits seit Wochen auf Hochtouren. Eine Mammutaufgabe, die von der Stadt Marsberg sowie dem Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung organisiert wird. „Das Fahrerlager in der Innenstadt sowie der Start- und Zielbereich sollen für noch ungekannte Tour-Atmosphäre im östlichen Sauerland sorgen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt“, so Michaela Schröder, Geschäftsführerin des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V.. Für Verköstigung sorgen lokale Helfer mit Essens- und Getränkeständen sowie die ehrenamtlichen „Montagsbienen“, die mit einem umfangreichen Kuchenbuffet aufwarten, sodass nicht nur Radsportfans auf ihre Kosten kommen werden.

Noch Helfer gesucht

Wer live bei der Rad DM im Sauerland dabei sein möchte, kann das Zeitfahren auch als Helfer oder Helferin unterstützen. So werden noch Freiwillige als Streckenposten gesucht, die sich gern unter der E-Mailadresse info@svl-sports.de oder direkt beim Stadtmarketing Marsberg e.V. unter info@stadtmarketing-marsberg.de melden können. Die genaue Strecke im Detail ist online unter www.sauerlandrundfahrt.de zu finden.

Foto: DM im Zeitfahren 2021 in Stuttgart. Hier der Sauerländer Fahrer Jon Knolle auf seinem Weg zur Bronzemedaille in der U23 Kategorie. – Foto: Mario Stiel