Olympiasiegerin und einfach noch ein normaler Mensch

Schmallenbergerin Hannah Neise erfolgreich im Skeleton unterwegs

Es war reiner Zufall, durch den die im Jahr 2000 geborene Schmallenbergerin Hannah Neise zum Skeleton-Sport kam. In der Realschule Bad Fredeburg wurde eine Sichtung gemacht, wer mit zum Üben zur Bob- und Rodelbahn in Winterberg fahren durfte. Um einer unangenehmen Erklärung in der Englisch-Stunde aus dem Wege zu gehen, meldete sich die junge Schmallenbergerin noch kurzfristig für einen freigewordenen Platz an. Mit 13 Jahren fiel dann die Entscheidung pro Skeleton und gegen das Reiten. Die sportliche Reise bis zum Olympiasieg 2022 in Peking begann.

Erste deutsche Olympiasiegerin im Skeleton und erste Olympiasiegerin aus Schmallenberg und dem Sauerland

Nur Insider hatten vor den letzten Winterspielen die Skeleton-Pilotin Hannah Neise auf dem Zettel. Dann fuhr sie überraschend zu Gold. Sie schrieb bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mit ihrem großen Triumph Geschichte: Noch nie zuvor hatte es eine deutsche Olympiasiegerin im Skeleton gegeben. Ohne zuvor ein Weltcuprennen gewonnen zu haben, wurde sie mit nur 21 Jahren am 12. Februar 2022 völlig überraschend Olympiasiegerin. Ein großer Tag für die angehende Bundespolizeimeisterin und ein besonderer, großer Tag für die ganze Stadt Schmallenberg.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 12. Februar 2023, ein Jahr nach dem Olympiasieg, sagte Hannah Neise, dass sie zwar noch öfters an Peking 2022 zurückdenke, aber sie versuche, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. So nutze sie den Titel „Olympiasiegerin“ auch nicht wirklich gerne, eher schäme sie sich, wenn andere sie aus ihrem Umfeld als Olympiasiegerin bezeichnen. „Ich bin einfach ein normaler Mensch. Ich will nicht nur danach beurteilt werden“, sagte Neise über den größten Titel ihrer bisherigen Sportlerlaufbahn. Sie sei einfach zurückgezogener, andere würden ihre Erfolge und Errungenschaften mehr auskosten.

Strumpfstadt Schmallenberg bekannter gemacht

Mit dem Olympiasieg von Hannah Neise steht regelmäßig die Stadt Schmallenberg im Blickfeld der Sportöffentlichkeit. Zwar wird in den Reportagen und Berichten der BSC Winterberg als Verein der Olympiasiegerin genannt. Doch die Strumpfstadt Schmallenberg genießt als Sponsor seiner erfolgreichen Sportlerin ebenso das Interesse der Reporter aus aller Welt. Hannah Neise und Schmallenberg haben ihren Platz in der internationalen Sportwelt gefunden.