„OLSBERG BEWEGT“: Premiere für Inklusionslauf nun am 09. Oktober 2026

Hintergrund: Weil Sicherheit vorgeht, hatten die Organisatorinnen und Organisatoren beschlossen, wegen der extremen Hitze den eigentlich für den 26. Juni geplanten Inklusionslauf zu verschieben. Bereits angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen nichts unternehmen – ihre Anmeldung wird automatisch auf den neuen Termin übertragen. Auch bereits ausgegebene Startnummern behalten ihre Gültigkeit und sollten am Veranstaltungstag mitgebracht werden. Wer aufgrund der Hitze im Juni auf eine kürzere Strecke umgemeldet hatte und nun wieder die längere Distanz laufen möchte, kann dies über das Kontaktformular auf der Veranstaltungswebsite mitteilen.

Der erste Inklusionslauf in der Stadt Olsberg bringt Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame Bewegung – unabhängig von Leistungsniveau oder individuellen Einschränkungen. Der reguläre Anmeldeschluss ist der 28. September 2026. Sofern Startplätze verfügbar sind, können Nach- und Ummeldungen noch bis zum 7. Oktober erfolgen. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist nicht möglich.

Aufgrund der früher einsetzenden Dämmerung wurden die Startzeiten angepasst. Der 4,5-km-Ruhrauen-Lauf startet um 16 Uhr, der 9,0-km-Ruhrauen-Lauf inklusive Staffel um 17 Uhr. Die Startnummernausgabe findet am 7. und 8. Oktober in der Olsberg Touristik (Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg) jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.

„Besonders möchten wir uns auch bei den Sponsoren, dem Namenspartner Volksbank Brilon, den Gold-(Hans Müller GmbH, HSK Duschkabinenbau KG, Josefsheim gGmbH, Körling Interiors GmbH, Maiworm Großküchentechnik GmbH, Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH, Olsberg GmbH, Pieper-Holz GmbH sowie Dieter Wiegelmann GmbH), Silber- (Göddecke Holzbau GmbH, Provinzial Mues & Köster OHG) und Bronzepartnern (Lobbe Holding GmbH & Co KG, Forstbetrieb Claus Kussmann) bedanken, die uns trotz der Terminverschiebung auch weiterhin unterstützen möchten“, so Olaf Karte, Wirtschaftsförderer Stadt Olsberg und Dennis Struck, Organisator der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.olsberg-bewegt.de.