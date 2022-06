Ohne Hände geht es nicht

Was machten wir nur ohne unsere Hände? Jeder kann sich schnell vorstellen, wie sehr wir auf unsere linke und rechte Hand mit den jeweils fünf Fingern angewiesen sind. Kaum eine Tätigkeit ist ohne unsere Hände möglich. Und so ist das auch in der Industrie, bei der Herstellung von Produkten und Einzelteilen. Überall werden fleißige Hände gebraucht. Nur sind sie hier zunehmend nicht menschlicher, sondern mechanischer Natur: Roboter haben in der Fertigung und vielen anderen Bereichen Einzug gehalten. Hier ist das Arbeitsfeld des Schmallenberger Unternehmens Dreitec Systems GmbH.

Unterstützer und Lösungsbringer

Die Dreitec Systems GmbH mit Sitz im Schmallenberger Sauerland ist zertifizierter Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen Baukastensystemen aus veredeltem Aluminium, vorzugsweise für den Bau von Entnahmehänden der Automobilindustrie (EOAT). Dreitec Systems GmbH sieht sich dabei nicht nur als zuverlässiger Lieferant von Einzelteilen, sondern als „Unterstützer und Lösungsanbieter“. Vertriebsleiter Jürgen Bartlewski: „Wir entwickeln, konstruieren, produzieren, montieren, und kümmern uns selbstverständlich auch um die Erstinbetriebnahme vor Ort, und zwar weltweit.“

Bau von Entnahmehänden in der Automobilindustrie (EOAT)

Greiferbau (EOAT): Großvolumige Projekt-Pakete innerhalb kürzester Zeit

Entsprechend der kundenseitigen Spezifikation entwickelt und konstruiert die Schmallenberger Technikschmiede aus einer Vielzahl von Einzelteilen die individuelle Entnahmehand. Dabei ist es den Kunden überlassen, welche Bauweise sie favorisieren: Dreitec Systems greift sowohl auf die immer beliebter werdende Version „Repro Flex Rund (Das ORIGINAL)“ als auch auf das gängige X-Profil, die Plattentechnik oder den Sondergreifer mit PA-Laserforming zurück. Jedes Projekt wird bei der Dreitec Systems GmbH auf 3D-Basis konstruiert und anschließend mit den Greiferhand-Experten des Kunden de-tailliert besprochen. Zudem erhält der Kunde eine Präsentation, eine detaillierte 2D-Zeichnung und eine Stücliste. Vertriebsleiter Jürgen Bartlewski: „Unsere innerbetriebliche Struktur erlaubt es uns, großvolumige Projekt-Pakete effizient und innerhalb eines engen, vorgegebenen Zeitrahmens problemlos zu realisieren.“

Einzelteile aus veredeltem Aluminium

Die Artikel der Dreitec Systems GmbH werden auf modernen Bearbeitungszentren gefertigt und obliegen einer ständigen Überwachung durch das extra geschulte und qualifizierte Personal. Aus einem großen Portfolio an Bauteilen lassen sich so eine Vielzahl an speziellen Greiferlösungen entwickeln. Bartlewski: „Individuelle Lösungen vereinen wir mit dem vorhandenen Standard aus verschiedenen Baukastensystemen zur perfekten Greiferhand.“

Standard mit individuellen Lösungen verbinden

Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Greiferbau (EOAT) ist Dreitec Systems GmbH in der Lage, Standardbauteile aus den Baukastensystemen mit individuellen Lösungen/ Negativelementen zu vereinen. Gewicht, Effektivität, Kosten und Nutzen stehen dabei an vorderster Stelle. So können dieKunden sicher sein, dass sie die bestmögliche und sicherste Lösung bekommen.

Repro Flex Rund (Das ORIGINAL) mit zusätzlich aufgebrachter, markenrechtlich geschützter Skalierung

Grundstein des Vertrauens: Schulung und Service

Abgerundet wird das Leistungsprogramm von Dreitec Systems GmbH durch einen umfangreichen Service. Die Devise von Jürgen Bartlewski: „Mit unseren Kunden wollen wir wachsen und eine vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen. Perfekter Service bietet den Grundstein dafür.“ Dazu zählen unter anderem kostenlose Schulungen und Weiterbildungen im Bereich „Effizienter Bau von Entnahmehänden“. Diese werden in regelmäßigen Abständen von Dreitec Systems angeboten und vor Ort durchgeführt.

Zusammenfassend bietet Dreitec Systems folgende Serviceleistungen für seine Kunden an: Inbetriebnahme vor Ort (weltweit), kostenlose Schulungen und Weiterbildungen, 3DKonstruktionen ,im Kundenauftrag, Ersatzteilservice und ein kundennahes Kommissionslager.

Vertriebsleiter Jürgen Bartlewski und der Technische Leiter André Stöwer im Gespräch mit der WOLL-Redaktion

Bei einem Betriebsrundgang weisen Jürgen Bartlewski und der Technische Leiter André Stöwer nachdrücklich auf die immer stärker gefragten und verbauten Greiferhandsysteme ,mit „Repro Flex Rund“-Profilen hin. Neben dem geringeren Gewicht, der höheren Stabilität und Flexibilität zeichnen sich diese exklusiven Dreitec Systems-Profile zusätzlich durch die aufgebrachte, markenrechtlich geschützte Skalierung aus, die die Vormontage, die Justierung und Nachjustierung im Praxisbetrieb wesentlich erleichtern.

Dreitec Systems GmbH > AUTOMATION GREIFBAR

Das Team der Dreitec Systems GmbH ist seit 20 Jahren in dem speziellen Sektor der Automatisierung in Sachen Greiferbau, Sondergreiferbau und Angussabtrennvorrichtungen tätig. Die Erfahrung der geschulten Konstrukteure, modernste CADSoftware und neueste Bearbeitungszentren sind Basis und Garant für absolute Top-Produkte.

Kontakt: Dreitec Systems GmbH – Am Bahnhof 15 – 57392 Schmallenberg – Telefon: +49 2972 390 355 0 – Telefax: +49 2972 390 355 99 – E-Mail: info@dreitec-systems.de – www.dreitec-systems.de