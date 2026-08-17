„Oh Yeah!“: Inklusiver Tanz-Workshop stellt Gefühl der Freude ins Zentrum     

Tänzerische Vorkenntnisse sind für die inklusive, kostenfreie Veranstaltung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht erforderlich.

Los geht es am Freitag, 4. September, mit zwei unverbindlichen Info-Veranstaltungen: um 14.00 Uhr im Mescheder Rathaus (Franz-Stahlmecke-Platz 2) und um 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Caritasverbands Meschede e.V. (Steinstr. 13). Alle Interessierten ab 15 Jahre sind eingeladen. Ab September entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann an mehreren Terminen am Wochenende Szenen zum Thema „Freude“. Abschluss ist eine Präsentation am 6. Dezember in der Stadthalle Meschede.

Durch Improvisation, einfache Bewegungsaufgaben und Ausprobieren entsteht eine gemeinsame Choreografie. Kreativität, eigene Ideen und Spaß an Bewegung und Gemeinschaft stehen dabei im Mittelpunkt.

Paolo Fossa und Giada Scuderi leiten das Projekt. Paolo Fossa ist Dozent, Choreograf, Tänzer und Bewegungsforscher mit internationaler Erfahrung. Er unterrichtet zeitgenössischen Tanz und Improvisation u.a. an Hochschulen, darunter Folkwang, sowie an mehreren Theatern. Giada Scuderi wurde in Italien als moderne Tänzerin ausgebildet. Seit 2011 lebt sie in Deutschland und arbeitet hier als Tänzerin und Dozentin. Sie hat bereits verschiedene Projekte mit mixed-abled Tänzerinnen und Tänzern begleitet (u.a. mit der DIN A 13 tanzcompany).

Kooperationspartner beim Projekt „Oh Yeah!“ sind Gymnasium und Realschule der Stadt Meschede, die bereits im vergangenen Jahr beim SPIELRAUM-Projekt „Urban Fusion: Tanz verbindet!“ dabei waren. Auch das Caritas Marcel-Callo-Haus und die Torfabrik Meschede unterstützen das inklusive Tanzprojekt – ebenso der Seniorenbeirat Meschede, der einen Schwerpunkt seiner Arbeit im Bereich des Miteinanders verschiedener Generationen sieht.

Die Tanz-Workshops finden an folgenden Terminen in der Turnhalle der Schule unter dem Regenbogen statt:

Samstag, 26.09.2026: 14.00 bis 19.00 Uhr (Gruppe 1 & 2)

Sonntag, 27.09.2026: 10.00 bis 15.30 Uhr (Gruppe 1 & 2)

Samstag, 10.10.2026: 14.00 bis 19.00 Uhr (Gruppe 1)

Sonntag, 11.10.2026: 10.00 bis 15.30 Uhr (Gruppe 2)

Samstag, 14.11.2026: 14.00 bis 19.00 Uhr (Gruppe1 & 2)

Sonntag, 15.11.2026: 10.00 bis 15.30 Uhr (Gruppe 1 & 2)

Samstag, 28.11.2026: 14.00 bis 19.00 Uhr (Gruppe 1)

Sonntag, 29.11.2026: 10.00 bis 15.30 Uhr (Gruppe 2)

Sonntag, 6.12.2026: 12.00 bis 16.00 Uhr (Generalprobe)

Sonntag, 6.12.2026: 17.00 Uhr Aufführung in der Stadthalle Meschede

Anmeldungen für die Workshops nimmt Anne Wiegel, Mitarbeiterin der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, unter Tel. 0291 205-164 bzw. per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de entgegen (bitte angeben, ob Gruppe 1 oder 2 gewünscht ist). Das Angebot ist kostenfrei.

SPIELRAUM ist ein Förderprogramm vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.