Oh, wie schön ist Ohlenbach

50jähriges Bestehen im Gasthof Braun in Ohlenbach gefeiert

Ohlenbach im Sauerland ist schön. Das behaupten jedenfalls nicht nur die Ohlenbacher selbst, sondern auch einige Münsterländer! Am ersten Aprilwochenende in diesem Jahr hieß es daher „Geschlossene Gesellschaft“ im Gasthof Braun in Schmallenberg-Ohlenbach. Der SuB Ascheberg feierte dort zwei Tage lang sein 50-jähriges Bestehen.

Ascheberg liegt bekannterweise im Münsterland und SuB steht für Ski und Bob-Club. Hinter dem Namen verbirgt sich allerdings kein wirklicher Sportclub, sondern eine lustige, feierfreudige Gesellschaft. Die Gründung des Clubs, der heute 70 Mitglieder zählt, fand vor genau 50 Jahren statt. Vier junge Männer aus Ascheberg wollten damals mal das Skifahren im Sauerland ausprobieren. Kurz entschlossen liehen sie sich Skier, schnallten diese am Heck ihres VW-Käfers fest und zum Jahreswechsel 1972/73 ab ins Sauerland nach Schmallenberg. Als Skihang wählten sie den Schwedenhang bei Altastenberg aus. Doch weil die Flachländer zuvor noch nie Ski gefahren waren, landeten sie an diesem Tag mehr im Schnee, als dass sie auf den Brettern standen. Umso lustiger sollte sich der Abend gestalten. In der kleinen Ferienwohnung in Ohlenbach und abends ging es auf ein (zwei, drei…) Bier in „Vollmers Kneipe“. An diesem feucht-fröhlichen Abend lernten die vier Ascheberger alle 24 Ohlenbacher kennen, die bei Vollmers Silvester feierten.

Vorstandsmitglieder des SuB Ascheberg und Hotelinhaber Andreas Braun

Clubausweise

Nach ihrem Kurztrip schwärmten die vier Münsterländer an einem Kneipenabend in Ascheberg ihren Freunden und Kollegen davon, wie schön es doch im Sauerland und ganz besonders in Ohlenbach sei. Daraufhin wurden die Kollegen neugierig und wollten auch mal das Höhendörfchen unweit des Kahlen Asten kennenlernen. Vor allem waren sie neugierig auf die wenigen, dafür anscheinend aber sehr netten und gastfreundlichen Einwohner. Und so wurde aus einer Bierlaune heraus, noch am selben Abend im Jahr 1973 der SuB Ascheberg gegründet. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals eine Runde Bier. Ausschlaggebend für die Bezeichnung Ski-Club war die Tatsache, dass man mal zum Skifahren im Sauerland gewesen war. Und weil bei der Namensgebung des Vereins „Ski“-Club etwas zu kurz erschien, wurde einfach noch „Bob“ für das Schlittenfahren drangehangen.

Inhaber Andreas Braun und Schwägerin Birgit

Seit dieser Zeit kommen die „Ascheberger“ – inzwischen mit einem vollen Reisebus – jedes Jahr ein- bis zweimal nach Ohlenbach. Übernachtet wird im Gasthof Braun, wo über die Jahre hinweg eine herzliche und gastfreundliche Beziehung mit der Familie Braun entstanden ist.

Franz-Klammer-Pokal

Das Feiern und fröhliche Beisammensein steht dabei an erster Stelle – zum Skifahren kommt niemand. Ein Jahr um das andere wird entweder ein kleines internes Schützenfest – mit eigner Musik-Band – auf dem Westfelder Grillplatz gefeiert oder bei einem Quiz „Wer weiß denn sowas?“ der Franz-Klammer-Pokal ausgespielt.

Fragt man die Gäste aus Aschenberrg, was ihnen im Sauerland am besten gefällt, sind sie sich alle einig: „Ohlenbach mit dem Gasthof Braun“