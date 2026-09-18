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Offroad-Schnuppertour mit Bergebus bei Gewerbeschau: Vorverkauf in der Tourist-Info Bestwig

Am Sonntag, den 27. September 2026 werden im Rahmen der Verkaufs- und Gewerbeschau in der Schützenhalle Velmede einstündige Offroad-Bustouren angeboten: Bei dieser Tour zum Steinbruch können Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Eindruck von den beliebten Offroad-Bustouren mit dem Bergebus gewinnen.

18. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Jessica Rickert

Am Sonntag, den 27. September 2026 werden im Rahmen der Verkaufs- und Gewerbeschau in der Schützenhalle Velmede einstündige Offroad-Bustouren angeboten: Bei dieser Tour zum Steinbruch können Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Eindruck von den beliebten Offroad-Bustouren mit dem Bergebus gewinnen. Der Ticketpreis beträgt 10,00 Euro pro Person. Für Kinder liegt der Ticketpreis bei 5,00 €.

Die Tourist-Information Bestwig bietet die Tickets bereits jetzt im Vorverkauf an. Bei der Verkaufs- und Gewerbeschau am 26. und 27. September können die Tickets aber auch noch am Infostand der Gemeinde Bestwig in der Schützenhalle erworben werden. Die genauen Abfahrtszeiten am Sonntag, 27. September sind 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr.

Quelle: Jessica Rickert

Die Tourist-Information Bestwig freut sich darauf, viele Gäste für das Angebot der Offroad-Bustour begeistern zu können.

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