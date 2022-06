Offline-Marketing für Start-ups – klassische Werbemittel in Zeiten der Digitalisierung

Das fundamentale Prinzip eines geglückten Marketings lautet: Zielgruppen erreichen! Diese Maxime gilt sowohl für Online-Marketing als auch für klassische Werbemittel. Denn nicht alle Zielgruppen lassen sich mithilfe von Online-Werbung effektiv erreichen. Klassische Werbung im Offline Bereich sollte also beim Entwurf neuer Marketingkonzepte ebenso wie bei der Budgetplanung für Werbung immer berücksichtigt und durchgerechnet werden. Welche Give-aways sich eignen und worauf Sie achten sollten, um mit Ihren Gadgets einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, verrät dieser Beitrag.

Qualität und Originalität bei Werbeartikeln

Viele Start-ups sind auf genaue Kalkulationen angewiesen, wenn sie gezielt auf Investorensuche sind und daher versuchen, Umsätze zu steigern und Profit zu generieren. Selbstverständlich gilt dies auch für das Budget der Marketingabteilung. Das bedeutet jedoch nicht, dass bei der Auswahl von Werbeartikeln auf minderwertige Qualität oder nichtssagende Produkte zurückgegriffen werden sollte.

Insbesondere der Einstieg in die Geschäftswelt verlangt eindeutige Botschaften und eine kluge Öffentlichkeitsarbeit. Werbegeschenke tragen dazu bei, Unternehmensphilosophie sowie Produkt- oder Serviceangebot eindeutig zu kommunizieren. Kombinieren Sie also Ihre besonderen Eigenschaften und Vorteile mit einer positiven Erinnerung an die hohen Ansprüche, die Ihr Start-up an sich selbst stellt!

Klassische Werbegeschenke wie Notizbücher oder Stifte werden daher am besten bei Händlern bestellt, die über langjährige Erfahrung verfügen und nachweislich hohe Qualität zu fairen Preisen anbieten. Viele Hersteller bieten personalisierte Werbegeschenke mit Firmenlogos und einfallsreichen Sprüchen bereits im unteren Preissegment an. Dies ermöglicht es Gründern, alle Freiheiten des Offline-Marketings zu nutzen, ohne das Werbebudget unnötig zu beanspruchen.

Offline-Marketing – welche Methoden haben sich bewährt?

1. Gezielt aktuelle Themen in die Marketingstrategie einbeziehen

Ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie ein Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz beeinflussen zunehmend auch die Wahl der geeigneten Werbeartikel. Produkte, die das Image von Umweltschutz und Achtung vor der Natur vermitteln, erwecken den Eindruck, dass sich auch das werbende Start-up mit den drängenden Fragen der Zeit auseinandersetzt. Umweltfreundliche Werbemittel sind z. B. Mehrwegtrinkflaschen oder Trinkgefäße aus Bambus. Darüber hinaus können Sie hochwertige Taschen in Deutschland bedrucken lassen, um auf diese Weise klug und wirkungsvoll für Ihr nachhaltiges Unternehmen zu werben.

2. Neuigkeiten in Print-Kampagnen platzieren

Print-Kampagnen können vor allem dann effektiv sein, wenn sie Neuigkeiten enthalten. Wer neue oder verbesserte Produkte ankündigen, über die Neuausrichtung des Unternehmens berichten oder über Aktionen informieren möchte, kann mittels Werbeanzeigen und redaktionellen Beiträgen in klassischer Print-Form eine breitgefächerte Kundschaft ansprechen. Die gezielte Auswahl der jeweiligen Informationen hilft dabei, dass Alleinstellungsmerkmal eines Betriebs gegenüber der Konkurrenz zu betonen und dessen Vorteile zu präsentieren.

Des Weiteren ist es sinnvoll, Geschäftspartner und Kunden mit regelmäßigen Prospekten und Werbebriefen auf dem Laufenden zu halten und über Neuerungen zu unterrichten. Produkte, Dienstleistungen und die entsprechenden Preise können durch die Einführung attraktiver Paketlösungen zur Kundenbindung beitragen und fördern das Vertrauen in die Leistungsbereitschaft des Start-ups. Streuverluste sind zu vernachlässigen, da die Sendungen ausschließlich für Bestandskunden gedacht sind.

3. Klassische Werbeartikel – hier ist Kreativität gefragt!

Auch wenn es nicht besonders originell klingt: Give-aways wie Kugelschreiber, Aufkleber und Schlüsselanhänger werden häufig benutzt und frischen auf diese Weise im Handumdrehen das Gedächtnis auf. Insbesondere auf Messen erweisen sich diese Kleinigkeiten als beliebte Utensilien. Je interessanter das Design, je witziger ein Spruch, desto einprägsamer der erzielte Marketingeffekt. Ähnliches gilt für hochwertige Werbeartikel wie USB-Sticks oder Powerbanks: Originalität und Qualität sind entscheidend für den Erfolg der Marketingstrategie.

4. Der Messestand

Auch ein junges Start-up kann von einer realen Präsenz auf einer Messe profitieren. Um Wirkung zu erzielen und über das Unternehmen zu informieren, ist kein großer Stand erforderlich. Wichtiger ist ein einzigartiger Auftritt, der eindeutigen Aufschluss über Serviceangebote und Produktpalette gibt und den Interessenten dazu ermuntert, das Gespräch mit Ihnen zu suchen. Denn in der direkten Kommunikation lassen sich so manche Fragen schnell und einfach klären. Zusätzliches Infomaterial wie Flyer und Broschüren vertiefen die Begegnung.

Fazit

Zwar muss beim Offline-Marketing im Vergleich zu Online-Werbung häufig mit höheren Kosten gerechnet werden. Allerdings bieten herkömmliche Werbekonzepte viele Möglichkeiten, mit unkonventionellen Ideen und kreativem Elan auf sich aufmerksam zu machen.