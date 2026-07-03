Offizielle Einweihung des Dorfparks am Esselbach

Die Gemeinde Eslohe (Sauerland) und die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“, vertreten durch den Heimat- und Förderverein Cobbenrode e. V., laden daher zur offiziellen Einweihung des neugestalteten „Dorfparks am Esselbach“, Am Esselbach / Hohle Straße, am Samstag, 18. Juli 2026 ein. Bei sehr schlechten Witterungsbedingungen findet die Veranstaltung in der „Schützen- und Veranstaltungshalle Cobbenrode“ statt.

Der Veranstaltungstag beginnt mit dem „Kinderschützenfest“ der Schützenbruderschaft St. Nikolaus 1753 Cobbenrode. Los geht es um 14:30 Uhr mit einem Festzug der Schützenkinder rund um den „Dorfpark am Esselbach“. Danach wird ein neuer Kinderschützenkönig oder eine neue Kinderschützenkönigin ermittelt. Anschließend erfolgt die Proklamation des neuen Kinderschützenregenten oder neuen Kinderschützenregentin mit Kinderschützenumzug.

Im Anschluss an das Kinderschützenfest wird ab etwa 17:00 Uhr der neu-gestaltete „Dorfpark am Esselbach“ unter Beteiligung aller an der Maßnahme Beteiligten offiziell eröffnet und eingeweiht. Ab 1800 Uhr steigt dann die Einweihungsparty im „Dorfpark am Esselbach“ mit der Partyband „Shabby Aftertaste“.

Quelle: Heimat- und Förderverein Cobbenrode e.V.

Für die Veranstaltungen sind am Samstag, 18. Juli 2026, ab 09:00 Uhr bis voraussichtlich 24:00 Uhr die Straßen rund um den „Dorfpark am Esselbach“ für den Anlieger-, Park- und Durchgangs-verkehr gesperrt. Umleitungen für den Durchgangsverkehr sind eingerichtet. Die Zufahrt zu den Häusern an den betroffenen Straßen wird in Notfällen sichergestellt. Ausreichende Parkmöglichkeiten sind an der „Schützen- und Veranstaltungshalle Cobbenrode“ oder an der „Pfarrkirche St. Nikolaus zu Cobbenrode“ vorhanden. Ein barrierefreier Zugang zum Veranstaltungsgelände ist selbstverständlich gegeben.

Die Dorfgemeinschaft Cobbenrode freut sich auf ein besonderes gemeinsames Erlebnis und eine ungewöhnliche Situation in den Straßen rund um den „Dorfpark am Esselbach“: Stehtische Bierzeltgarnituren, Hüpfburg, Musikbühne, Getränke- und Catering-Stationen, Musikbühne und Hüpfburg. Es soll ein Fest für die Dorfgemeinschaft und alle interessierten Besucher und Gäste werden.