Offener Gartenraum bei Kaffee und Kuchen

Garten, Lust, Leben und Besinnung

Bisher waren Gärten meist sehr privat, höchstens für enge Freunde bei kleinen Feiern und Grillfesten zugängig. Manchmal sind sie reine Nutzgärten, ein anderes Mal Orte der Ruhe und Erholung. In den letzten Jahrzehnten öffnen sich – der Idee „Offene Gartenpforte“ folgend – immer mehr Gärten. Und offenbaren oft wahre Kleinode hinter ihren Pforten.

Die gebürtige Fränkin Silke Hardes vermisste in Nehden das, was in ihrer alten Heimat noch viel häufiger zu finden ist: Biergartenfeeling. Und damit einhergehend die Kommunikation mit Menschen, die Unbeschwertheit der Begegnung. Von ihrer Idee, einen offenen Garten anzulegen, brauchte sie ihren Mann Stefan nicht lange überreden. Schnell war er bereit, gemeinsam mit ihr die Umgestaltung des angrenzenden Ackerfelds in einen Vintage-Traumgarten vorzunehmen.

Foto: Silvia Padberg

Im Nu wurde der Acker begradigt, Dornenhecken wurden ausgebuddelt. Es wurde geebnet, entsorgt und neuer Rasen ausgesät. Die alten Backsteine des ehemaligen Hofes wurden anhand einer Skizze von Silke Hardes vermauert. Allerdings durfte der Maurer, den Plänen seiner Auftragsgeberin entsprechend, keine Wasserwaage verwenden. Integriert wurden alte Stallfenstern und –türen. „Aus Alt mach Neu“ ist Silke Hardes´ Devise – Vintage eben. Viele Dekorationsgegenstände stammen aus dem Bauernhaus. Auf Flohmärkten fand sie Teile, die nun ihren Platz im Garten haben – alles ganz im Shabby Chic. Stühle, Bänke, Schubladen und Kommoden arbeitete sie in liebevoller Kleinarbeit auf, lackierte sie in Weiß. Silke Hardes Lebensstil, ihr Denken, ihr Fühlen, ihre Freude spiegelt sich in diesem Garten wider.

Immer wieder entdeckt man ein anderes Detail in diesem Garten: alte Bauernräder, Futtertröge, Schlösser. Ein Kronleuchter hängt in den Baumzweigen überm Tisch, eine Metallkinderbadewanne dient als Brunnen. Zwischen zwei alten Strommasten aus Holz pflanzte Silke Hardes ihre ersten Kletterpflanzen, die große, schöne Holzschaukel dazwischen befestigte ihr Mann.

Im Zuge der Vorbereitungen für die Hansetage in Brilon wurde der Garten dann eröffnet. Viele Gartenbesucher fragten beim Anblick der gemütlich arrangierten Sitzgelegenheiten, ob auch Kaffee und Kuchen angeboten würden. Das Ehepaar griff die Idee auf und so kann seitdem an den Samstagen und Sonntagen jeder, der hier anhält, in den Garten und an den Kaffeetisch kommen.

Wenn zum Wochenende der Garten geöffnet ist, backt die gebürtige Unterfränkin jeweils zwei Torten und zwei Blechkuchen – teils mit saisonalen Früchten aus ihrem Gartenreich. Kaffee und Kuchen gibt es für die Gäste auf der angrenzenden Terrasse zur Selbstbedienung. Platz, um es sich damit zum Kaffeeklatsch gemütlich zu machen und einen, gibt es im Garten ja reichlich.

Foto: Silvia Padberg

Die Gartenpforten sind nicht nur im Sommer geöffnet, sondern ganzjährig – auch in den Wintermonaten. Natürlich gibt es zu jeder Jahreszeit die passende Dekoration. Wenn der Vintage-Garten geöffnet ist, weist ein Holzschild am Straßenrand mit einer weißen, aufgesetzten Kaffeekanne darauf hin.



Silke Hardes möchte andere Menschen an dem Garten-Flair teilnehmen lassen. Hier möchte sie sich mit anderen Gartenfreunden über die Schönheit der Natur, das Wissen um die Pflanzen austauschen. Manchmal auch einfach nur Kontakte knüpfen oder die Stille genießen.

Der besondere und vor allem offene Garten der Hardes lockt Touristen und in der letzten Zeit auch langsam immer mehr Nehdener an. Sie kommen, um mit der sympathischen Silke Hardes, ein Pläuschen zu halten. Und die macht genau das glücklich, sie freut sich auf jeden Gast. „Manchmal bringen mir Menschen einfach Blumen und Pflanzen vorbei. Oder sie rufen mich an, wenn es in alten Bauernhäusern Haushaltsauflösungen gibt“, erzählt Silke Hardes. Dass ihre Kuchen und Torten besonders lecker sind, hat sich wohl rumgesprochen. Auf Anfragen fertigt sie auch Torten für Geburtstage und Feste.

Kaffee und Kuchen gibt es bei Silke und Stefan Hardes kostenlos. Aber jeder, der möchte, kann einen Obolus für die Organisation STERNSTUNDEN leisten. Einer Organisation, die Kindern in Not hilft. Zur Adventszeit fährt Silke Hardes dann regelmäßig nach Nürnberg, um die Spenden direkt am STERNSTUNDEN-Stand auf dem Christkindlmarkt zu überreichen.