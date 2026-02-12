„Tag des offenen Hauses“am 08. März in der Villa Cosack in Arnsberg

Die Villa Cosack in Arnsberg öffnet am Sonntag, den 08. März, ab 13 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. Nach fünf Jahren behutsamer Restaurierung lädt Eigentümer Selim Balikcioglu zum „Tag des offenen Hauses“ ein und gewährt Einblicke in die historische Villa, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen.

Als Balikcioglu die weitgehend unbewohnte und in Teilen sanierungsbedürftige Villa vor fünf Jahren übernahm, war für ihn klar: Dieses Haus muss bleiben. Ziel der Restaurierung war nicht die Neuerfindung, sondern der Erhalt der historischen Substanz. Wo möglich, wurde bewahrt, wo nötig, sensibel neu gedacht.

Heute präsentiert sich die Villa Cosack als Ort für Begegnung. Im Erdgeschoss befinden sich Räume für ausgewählte Veranstaltungen, von Trauungen im offiziellen Trauzimmer der Stadt Arnsberg (seit 2026) über Feiern und Seminare bis hin zu kulturellen Formaten. Herzstück ist ein historischer Saal mit kunstvoller Intarsien-Decke und originalem Boden aus dem Baujahr.

Der „Tag des offenen Hauses“ versteht sich bewusst nicht als klassische Veranstaltung, sondern als Einladung, Atmosphäre zu erleben. Besucherinnen und Besucher erwartet leise Klaviermusik, kleine kulinarische Akzente, eine eigens kreierte Villa-Praline sowie eine Verlosung zugunsten eines guten Zwecks.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails:

Sonntag, 08. März 2026

Ab 13:00 Uhr

Villa Cosack, Brückenplatz 5, 59821 Arnsberg