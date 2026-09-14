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Offene Tür und Schulfest am 19. September an der „neuen“ St.-Walburga-Hauptschule

Gemeinsam lernen – und gemeinsam feiern: Mit einem Tag der offenen Tür und einem kleinen Schulfest stellt sich die Mescheder St.-Walburga-Hauptschule den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und vor allem der Öffentlichkeit in Meschede vor.

14. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Meschede

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 19. September, in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr im Schulgebäude am Schederweg statt. Los geht es um 9.30 Uhr mit der Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Christoph Weber sowie einigen Grußworten. Pfarrer Michael Schmitt wird um Gottes Segen für die Schule bitten. In Führungen können Interessierte anschließend die St.-Walburga-Hauptschule selbst unter die Lupe nehmen. Zudem gibt es ein kleines Schulfest – für Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie natürlich Essen und Trinken ist dabei bestens gesorgt.

Durch die Sanierung und komplette Umgestaltung ist ein Schulgebäude entstanden, das ein sehr ansprechendes Ambiente für Lernen und Leben mit moderner Pädagogik kombiniert. Gerade als Schule des gemeinsamen Lernens ist die St.-Walburga-Hauptschule ein Ort für ganz unterschiedliche Gruppen mit verschiedensten Bedürfnissen – dass sich diese an der Schule nun wiederfinden können, zeigt sich schon jetzt durch die begeisterten Reaktionen von Schüler- und Lehrerschaft.

Die Stadt Meschede lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür an der St.-Walburga-Hauptschule ein.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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