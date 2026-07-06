Offene Gärten im Ruhrbogen laden am 12. Juli zum dritten Mal ein

Entspannter Nachmittag

Am kommenden Sonntag, 12. Juli, haben die folgenden Gärten in Arnsberg in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet: Bachumer Blumenwiese (Friedhofstraße 21, 59759 Arnsberg), Kloster und Museumsgarten Oelinghausen (Kloster Oelinghausen, 59757 Arnsberg), Privatgarten Clauß (Familie Clauß, Kohlgrubenweg 11 +11a, 59759 Arnsberg), Klassizistische Gartenhäuser und ehemalige Bürgergärten Twiete (Twiete 6, 59821 Arnsberg), Natur-Erlebnis-Raum Arnsberg (Promenade 30, 59821 Arnsberg) sowie Sport-Sole-Park „Große Wiese“ (Am Solepark, 59759 Arnsberg). Alle interessierten Besucher:innen sind herzlich willkommen, es ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Keine Anmeldung notwendig

In der Stadt Arnsberg sind in diesem Jahr insgesamt acht Gärten Teil des Projektes und unterstützen die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“. Neben beliebten Klassikern dürfen sich Interessierte in diesem Jahr auch über neue Gärten freuen, deren Besitzer:innen erstmals bei der Aktion mitmachen. Neben der Stadt Arnsberg beteiligten sich auch noch die Gemeinden Fröndenberg, Hemer, Menden und Neuenrade am Projekt. Die Kommunen Iserlohn und Sundern sind mit je einem Garten vertreten.

Übersicht im Internet

Eine Übersicht über alle an der Aktion beteiligten Gärten – auch in anderen Kommunen – sowie die Möglichkeit, ein individuelles Besuchsprogramm für die Gärten zusammen zu stellen, gibt es über die Homepage www.gaerten-im-ruhrbogen.de Über diese Seite steht auch eine aktuelle Broschüre zur diesjährigen Aktion zum Download bereit. Hier finden sich alle Termine sowie die Adressen der einzelnen Gärten.

Weitere Termine der „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ sind der 9. August und der 6. September. Dazu kommen die LichterGÄRTEN am 5. September von 18 bis 22 Uhr. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten sowie zu ggfs. eingeplanten Änderungen der Öffnungszeiten sind ebenfalls auf der Homepage einsehbar.