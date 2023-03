Öffnung Folienlager im Arnsberger Wald

Am Donnerstag, 30. März 2023 werden Spezialisten des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft um 10:00 Uhr zusammen mit Kollegen aus dem Lehr- und Versuchsrevier Himmelpforten des Regionalforstamtes Arnsberger Wald das Folienlager Nr. 6 öffnen. Dieses befindet sich Nähe Neuhaus Richtung Möhnesee parallel zur Forststraße und wurde im Sommer 2019 verschweißt. Da bereits erste Beschädigungen an der Folie festzustellen sind, soll nun überprüft werden, inwiefern die Holzqualität der eingelagerten Fichtenstämme beeinträchtigt wurde.

Bei der Folienkonservierung nach der patentierten Methode der Firma Wood-Packer wird ein Holzpolter komplett in Folie eingeschweißt, sodass ein Polterpaket mit einer sauerstoffarmen und kohlendioxidreichen Atmosphäre entsteht. In Zentrum für Wald und Holzwirtschaft soll mittels eines Anwendungsversuchs erprobt werden, ob es sich um eine praktikable Methode handelt, die Holzqualität von Fichtenholz während des Konservierungszeitraums zu erhalten und was bei dieser Konservierungsmethode zu beachten ist. Zugleich soll das Holz für einen späteren Verkauf erhalten werden.