Stadt Warstein beteiligt sich an landesweiter Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen

Die Stadt Warstein beteiligt sich an der landesweiten Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen vom 23. bis 27. November. Im Fokus stehen die Themen „Häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen“, „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung“, „Beschneidung der weiblichen Genitalien“, „Zwangsheirat“ und „Digitale Gewalt“. „Unser Ziel ist vor allem, Frauen über Hilfsangebote zu informieren“, betont Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein.

Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ruft auch in diesem Jahr wieder zur landesweiten Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen auf. Viele Organisationen informieren und sensibilisieren in diesem Zeitraum die breite Öffentlichkeit für das wichtige Thema Gewalt an Frauen und informieren über Schutz- und Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen. „Die Stadt Warstein nutzt vom Ministerium bereitgestellten Bilder für eine Social Media-Kampagne, um über die Hilfsangebote aufzuklären. Auch wenn Personen aktuell nicht selbst von Gewalt betroffen sind, so kann es zu Situationen kommen, in denen das Wissen über Hilfsangebote wertvoll wird. Deshalb die Posts bitte gerne teilen“, so Sylvia Lettmann.

Eine lokale Hilfseinrichtung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder ist das Frauenhaus Soest, das von der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. betrieben wird. 2025 fanden 42 Frauen und 53 Kinder nach massiver häuslicher Gewalt hier Schutz. Fast 160 Frauen suchten Schutz, konnten aber nicht aufgenommen werden, weil keine Plätze frei waren. Im März dieses Jahres wurde die Platzzahl des Frauenhauses Soest von 8 auf 16 erhöht. Laut Istanbul-Konvention bzw. der Task Force des Europarates soll für je 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen ein Frauenhausplatz plus Kinderplätze vorgehalten werden. Für den Kreis Soest ergibt sich daraus ein Bedarf von 30 Plätzen für Frauen.

Auch direkt vor Ort in der Stadt Warstein gibt es ein Hilfsangebot: An jedem zweiten Dienstag im Monat führt die Diplom-Pädagogin und Systemische Therapeutin (DGSF) Maike Schöne von der Allgemeinen Frauenberatungsstelle im Kreis Soest (Trägerin ist ebenfalls die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.) im Rathaus der Stadt Warstein Beratungen durch. Eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig, entweder telefonisch unter 02921-3494177 (auf den Anrufbeantworter sprechen, das Team ruft zurück) oder online an info@frauenberatung-soest.de.

Ein weiterer wichtiger Baustein zum Schutz von Frauen vor Gewalt ist, sie zu stärken. Aus diesem Grund finden an jedem 15ten eines Monats in der Stadt Warstein die „FreiZeitFrauen-Aktionen“ statt, bei denen sich Frauen kennenlernen und vernetzen können. Organisiert werden die Aktionen von den „Starken Frauen“, einer Untergruppe des Stadtmarketing Warstein e.V. Die „Starken Frauen“ unterstützen auch die Informationskampagne im Rahmen der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen.

Des Weiteren organisiert eine fünfköpfige Gruppe unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten seit 2024 halbjährlich Mitsing-Veranstaltungen mit dem Motto „Starke Frauen – starke Stimmen“. Die nächste Veranstaltung findet am Freitag, 27. November, 19 Uhr in der Schützenhalle Niederbergheim statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen unter: https://beteiligung.nrw.de/k/1025022. „Damit findet die landesweite Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen einen schönen und positiven Ausklang. Da wir auch jene Frauen im Blick haben, denen es nicht gut geht, rufen wir an diesem Abend für Spenden für das Frauenhaus Soest auf, das sich bis zu 25 Prozent über Spenden finanziert“, sagt Sylvia Lettmann.